Ізраїль оголосив, що розпочне переговори з Ліваном.

Перемовини, за словами Нетаньягу, будуть зосереджені на роззброєнні терористичного руху «Хезбалла».

 

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що перемовини з Ліваном розпочнуться у найкоротші терміни. За його словами, від влади Лівану неодноразово надходили прохання про початок переговорів. Ізраїльський прем'єра зазначив, що доручення якнайшвидше розпочати діалог він віддав на засіданні уряду восьмого квітня.

 

«У світлі неодноразових закликів до Лівану розпочати прямі переговори з Ізраїлем, учора я доручив кабінету міністрів розпочати прямі переговори з Ліваном у найкоротші терміни. Ізраїль високо цінує сьогоднішній заклик прем'єр-міністра Лівану до демілітаризації Бейрута», – цитує газета The Times of Israel заяву Нетаньягу.

 

Переговори з боку Ізраїлю очолить амбасадор країни в США Єхіель Лейтер, повідомляє ізраїльський портал новин Ynet з покликом на джерело. Інший співрозмовник видання зазначив, що переговори розпочнуться наступного тижня у Вашінґтоні.

 

Нетаньягу наголосив, що, перемовини будуть зосереджені на роззброєнні терористичного руху «Хезбалла» та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном.

 

Водночас ізраїльський чиновник на правах анонімності заявив виданню Axios, що початок переговорів не означає припинення вогню у Лівані.

 

Напередодні уряд Лівану виступав за тимчасове припинення вогню, щоб створити умови для ширших переговорів з Ізраїлем.

10.04.2026

