У США відбулися прямі перемовини між Ізраїлем та Ліваном.

Вперше з 1993 року представники цих країн розмовляли безпосередньо.

Офіційні представники Лівану та Ізраїлю у вівторок, 14 квітня, вперше за більш як 30 років зустрілися для прямих перемовин у Вашінґтоні. Про це повідомило видання Axios.

У розмовах, які тривали приблизно дві години, брали участь амбасадори Лівану та Ізраїлю у США – Нада Хамаде Моавад та Єхіель Лейтер. Посередником виступав державний секретар США Марко Рубіо.

Ліванська сторона на перемовинах домагалася припинення вогню з боку Ізраїлю та виведення ізраїльських військ із південного Лівану. Єхіель Лейтер заявив на зустрічі, що Ізраїль продовжуватиме військові дії проти «Хезболли» на ліванські території, оскільки Бейрут так і не виконав свого зобов’язання роззброїти цей терористичний рух. Ізраїльський амбасадор сказав, що його країна готова співпрацювати з урядом Лівану для досягнення цієї мети.

«Сьогодні ми виявили, що перебуваємо по одну сторону рівняння – це найпозитивніше, що ми могли б отримати. Ми обидва єдині у прагненні звільнити Лівану від окупаційної сили під назвою “Хезболла”», – розповів Лейтер журналістам після зустрічі.

Як наголошується в пресрелізі Держдепартаменту США, під час зустрічі сторони обговорили «довгострокове бачення» щодо визначення кордонів між країнами, досягнення угоди про безпеку та підписання повноцінної мирної угоди.