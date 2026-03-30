Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про смертну кару, який розширив застосування страти.

Документ передовсім стосується палестинців, засуджених за тероризм.

Кнесет Ізраїлю у понеділок, 30 березня, ухвалив у третьому, остаточному читанні закон про смертну кару. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. За суперечливий закон проголосували 62 депутати, проти виступили 48.

Законопроєкт розробила ультраправа партія «Оцма Єхудіт» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримав цю ініціативу. Дебати з цього питання тривали у парламенті близько 12 години.

Згідно зі законом, до Кримінального кодексу Ізраїлю вносяться поправки, які розширюють сферу застосування страти для злочинців, засуджених за тероризм. Закон передбачає, що зловмисник, який цілеспрямовано вбив людину під час теракту, буде засуджений до страти. Вирок буде виконано через повішення, страту проведуть протягом 90 днів з дня винесення вироку.

Закон передбачає, що суддя при винесенні рішення зможе замінити смертну кару на довічне ув'язнення, але тільки якщо у справі є «особливі обставини», які судді вважають такими, що виправдовують таке пом’якшення.

У законі зазначено, що він стосується лише осіб, які не є громадянами чи резидентами Ізраїлю. Таким чином, йдеться в основному про арабських терористів, які постають перед військовими трибуналами Юдеї та Самарії проти місцевих євреїв та співробітників силових структур.

Відразу після затвердження законопроєкту до Вищого суду справедливості Ізраїлю надійшов перший позов проти нього. Його подала організація під назвою «Союз захисту цивільних прав» («Агуда ле-зхуйот ха-езрах»). Позивачі вказують в основному на «загальнолюдські» принципи та міркування гуманізму. Зокрема, там стверджується, що смертна кара «неконституційна сама по собі», оскільки «порушує в абсолютній та безповоротній формі право на життя». Автори позову також вважають, що «визначені в цьому законі процедури і той факт, що він сформульований таким чином, щоб поширюватися тільки на палестинців, посилюють незаконність і неконституційність смертної кари».