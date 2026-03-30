Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про смертну кару, який розширив застосування страти.

Документ передовсім стосується палестинців, засуджених за тероризм.

 

 

Кнесет Ізраїлю у понеділок, 30 березня, ухвалив у третьому, остаточному читанні закон про смертну кару. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. За суперечливий закон проголосували 62 депутати, проти виступили 48.

 

Законопроєкт розробила ультраправа партія «Оцма Єхудіт» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримав цю ініціативу. Дебати з цього питання тривали у парламенті близько 12 години.

 

Згідно зі законом, до Кримінального кодексу Ізраїлю вносяться поправки, які розширюють сферу застосування страти для злочинців, засуджених за тероризм. Закон передбачає, що зловмисник, який цілеспрямовано вбив людину під час теракту, буде засуджений до страти. Вирок буде виконано через повішення, страту проведуть протягом 90 днів з дня винесення вироку.

 

Закон передбачає, що суддя при винесенні рішення зможе замінити смертну кару на довічне ув'язнення, але тільки якщо у справі є «особливі обставини», які судді вважають такими, що виправдовують таке пом’якшення.

 

У законі зазначено, що він стосується лише осіб, які не є громадянами чи резидентами Ізраїлю. Таким чином, йдеться в основному про арабських терористів, які постають перед військовими трибуналами Юдеї та Самарії проти місцевих євреїв та співробітників силових структур.

 

Відразу після затвердження законопроєкту до Вищого суду справедливості Ізраїлю надійшов перший позов проти нього. Його подала організація під назвою «Союз захисту цивільних прав» («Агуда ле-зхуйот ха-езрах»). Позивачі вказують в основному на «загальнолюдські» принципи та міркування гуманізму. Зокрема, там стверджується, що смертна кара «неконституційна сама по собі», оскільки «порушує в абсолютній та безповоротній формі право на життя». Автори позову також вважають, що «визначені в цьому законі процедури і той факт, що він сформульований таким чином, щоб поширюватися тільки на палестинців, посилюють незаконність і неконституційність смертної кари».

30.03.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трамп – війна – економічний крах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Трампові здається, що він може контролювати ситуацію в Перській затоці, що він здатен згорнути військові дії, коли йому заманеться. Але це зовсім не так.
27.03.26 | | У світі
Театр Маріонеток у Львові
Уляна Рой
Майстерне «оживлення» маріонеток та їхня відверта театральність захоплювала глядачів та журналістів. Декому це нагадувало гру з дитинства у ляльки, іншим навіювало роздуми про пошуки істинної природи життя.
27.03.26 | | Штука
Кераміка Анни Лисик в "Зеленій канапі"
Анна Лисик створює позачасові речі, слідуючи за своєю філософією вдумливих рефлексій на буття. Цього разу вона об’єднала понад 10 найновіших творів 2020-2026 років назвою «Ніч перед світанком».
26.03.26 | | Штука
Таємничий хворий
Юрій Винничук
«Ранок був такий, як і завжди, один з тих ранків, коли очі ще заволоклися тривожними видивами ночі...» Початок 5-го тому пригод нічного репортера
25.03.26 | | Дискурси
Краса буденного двох Олен-художниць
Для Олени Турянської проєкт «Краса буденного» – це спроба зрозуміти світ Олени Кульчицької, пізнати творчий метод важливої для неї художниці, приглядаючись до неї, – взаємодіяти, співтворити цей простір разом.
25.03.26 | | Штука
Я люблю то місто
Майкл Мишкало
Тепер, коли наше життя, наше майбутнє – одне невідоме, а розчарування, відчай, жорстокість і втома йдуть поруч щодня, ми можемо помріяти про те, як було...
24.03.26 | | Дискурси
Моменти україноцентричності
Юрко ТИМЧУК
Батьківщиною слонів наші терени не є, але іноді створюється враження, що всесвіт обертається довкола України. Огляд подій тижня.
24.03.26 | | Україна
Новий тур Європою хору "Гомін"
31 березня хор “Гомін” Львівського органного залу, що завоював любов слухачів в Україні та далеко за її межами, розпочинає новий тур Європою з програмою українських ретро-пісень в сучасних аранжуваннях.
23.03.26 | | Штука

