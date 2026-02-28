Ізраїль та США атакували Іран.

Трамп закликав іранську армію скласти зброю, а мирним мешканцям пообіцяв, що «година свободи наближається».

 

 

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав авіаційно-ракетного удару по Ірану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ізраїльського міністра оборони країни Ісраеля Каца. «Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану з метою усунення загроз державі Ізраїль», – наголосив глава військового відомства Ізраїлю.

 

Джерело в Міністерстві оборони Ізраїлю повідомило Reuters, що удар був узгоджений зі Сполученими Штатами. Операцію було сплановано багато місяців тому, а точну дату її початку було визначено кілька тижнів тому, додав чиновник.

 

Газета The New York Times з покликом на свої джерела повідомили, що США беруть безпосередню участь в операції. За словами американського чиновника, десятки ударів завдають американські літаки, які дислокувалися на базах по всьому Близькому Сходу, а також на авіаносцях.

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив у відеозверненні, що Ізраїль та Сполучені Штати розпочали «спільну операцію» проти «екзистенційної загрози»,  вяка иходить з боку Ірану. Він сказав, що американо-ізраїльський удар по іранській владі може «створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки».

 

Згодом американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали розпочали масштабний наступ на Іран. «Американські військовики розпочали велику бойову операцію в Ірані. Наша мета – захистити американський народ, усунувши безпосередні погрози з боку іранського режиму», – розповів він у 8-хвилинному відеозверненні, опублікованому в його соцмережі Truth Social. Він уточнив, що загроза – це продовження іранської ядерної програми і розробка Іраном ракет великої дальності, які становлять безпосередню небезпеку для США. «Ми знищимо їхні ракети та зрівняємо із землею їх ракетну промисловість», – запевнив Трамп.

 

Він закликав Корпус вартових ісламської революції скласти зброю, пообіцявши повну недоторканність тим, хто здався. «Я кажу іранській поліції та силам безпеки: негайно складайте зброю або зіткнетесь з неминучою смертю. Іранському народу: година свободи наближається. Залишайтеся у своїх домівках і не виходьте, на вулиці небезпечно. Коли ми закінчимо, ви керуватимете своїм урядом. Це буде ваш єдиний шанс скинути режим», – заявв Трамп.

 

Іранські державні ЗМІ повідомили, що в центрі Тегерана було чути низку вибухів. Над містом здіймається густий дим. У деяких районах у східній та західній частинах столиці Ірану відімкнено лінії мобільного зв'язку, а інтернет-з'єднання стало слабшим і працює нестабільно. Іранське інформаційне агентство Fars повідомляє про вибухи в іранських містах Ісфахан, Кум, Карадж та Керманшах.

 

За даними Reuters, однією з цілей ізраїльського удару був офіс верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тим часом, Хаменеї, за словами представника іранського уряду, був «переміщений у безпечне місце» і не перебуває в Тегерані.

28.02.2026

То є наше море
Проєкт «Тут Україна: Чорне море» одеського художника Стаса Жалобнюка демонструє, як гібридна війна змінює сприйняття простору та ідентичності: на зміну курортним краєвидам постає новий мілітарний український пейзаж.
27.02.26 | | Штука
Віза до Тартару
Олександр ГЛОТОВ
Варіанти перейменування держави Росія для офіційного українського слововжитку: ТиБляндія, Московський улус, Тартарія, Кривія або ж просто Кацапія.
26.02.26 | | Дискурси
«Таємний чат» Мар'яни Савки
У суботу, 28 лютого, о 18:00 у камерній атмосфері Львівської копальні кави відбудеться прем’єра концерту-вистави «Таємний чат» за однойменною п’єсою української поетки, видавчині і культурної діячки Мар’яни Савки.
26.02.26 | | Штука
Сотворення світу в симфонічних концепціях
Яким Горак
Перші симфонії харків’янина Володимира Богатирьова та львів’янки Марії Слєпченко виявляють спільні риси в концепційному плані, насвітлюючи фундаментальні філософські питання сотворення світу, місця та призначення в цьому процесі людини.
25.02.26 | | Штука
Дорогі українці, це ми вам дякуємо!
Ярослав Курський
Ярослав Курський: «Дорогі українці, ми не хочемо ваших подяк. У четверту річницю вашої героїчної боротьби ми дякуємо вам "за нашу і вашу свободу"»
24.02.26 | | Дискурси
Вже не дивує
Юрко ТИМЧУК
Навіть феєричні абсурдності, виголошені Віткоффом про «значний прогрес», не роблять переговорний процес цікавішим для спостереження. На інших напрямах теж без оптимізму. Огляд подій тижня в Україні.
24.02.26 | | Україна
“Terra barocca”: як звучить ентузіазм
Анна Кузик
Химерна перлина давньої доби виблискує знайомими іменами Баха, Телеманна, Рамо, Генделя, вібрує тембрами клавесина, флейти, скрипки, гобоя чи фагота, відкриває нові імена та подеколи рятує від гнітючого сприйняття реальності.
24.02.26 | | Штука
Як ти?
Майкл Мишкало
Деколи достатньо дзвінка, достатньо одного простого питання «як ти?», твій голос почути у відповідь, а не порожні протяжні гудки – і все, видихнув повільно на раз, два, три...
24.02.26 | | Дискурси

