Ізраїль та США атакували Іран.

Трамп закликав іранську армію скласти зброю, а мирним мешканцям пообіцяв, що «година свободи наближається».

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав авіаційно-ракетного удару по Ірану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ізраїльського міністра оборони країни Ісраеля Каца. «Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану з метою усунення загроз державі Ізраїль», – наголосив глава військового відомства Ізраїлю.

Джерело в Міністерстві оборони Ізраїлю повідомило Reuters, що удар був узгоджений зі Сполученими Штатами. Операцію було сплановано багато місяців тому, а точну дату її початку було визначено кілька тижнів тому, додав чиновник.

Газета The New York Times з покликом на свої джерела повідомили, що США беруть безпосередню участь в операції. За словами американського чиновника, десятки ударів завдають американські літаки, які дислокувалися на базах по всьому Близькому Сходу, а також на авіаносцях.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив у відеозверненні, що Ізраїль та Сполучені Штати розпочали «спільну операцію» проти «екзистенційної загрози», вяка иходить з боку Ірану. Він сказав, що американо-ізраїльський удар по іранській владі може «створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки».

Згодом американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали розпочали масштабний наступ на Іран. «Американські військовики розпочали велику бойову операцію в Ірані. Наша мета – захистити американський народ, усунувши безпосередні погрози з боку іранського режиму», – розповів він у 8-хвилинному відеозверненні, опублікованому в його соцмережі Truth Social. Він уточнив, що загроза – це продовження іранської ядерної програми і розробка Іраном ракет великої дальності, які становлять безпосередню небезпеку для США. «Ми знищимо їхні ракети та зрівняємо із землею їх ракетну промисловість», – запевнив Трамп.

Він закликав Корпус вартових ісламської революції скласти зброю, пообіцявши повну недоторканність тим, хто здався. «Я кажу іранській поліції та силам безпеки: негайно складайте зброю або зіткнетесь з неминучою смертю. Іранському народу: година свободи наближається. Залишайтеся у своїх домівках і не виходьте, на вулиці небезпечно. Коли ми закінчимо, ви керуватимете своїм урядом. Це буде ваш єдиний шанс скинути режим», – заявв Трамп.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що в центрі Тегерана було чути низку вибухів. Над містом здіймається густий дим. У деяких районах у східній та західній частинах столиці Ірану відімкнено лінії мобільного зв'язку, а інтернет-з'єднання стало слабшим і працює нестабільно. Іранське інформаційне агентство Fars повідомляє про вибухи в іранських містах Ісфахан, Кум, Карадж та Керманшах.

За даними Reuters, однією з цілей ізраїльського удару був офіс верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тим часом, Хаменеї, за словами представника іранського уряду, був «переміщений у безпечне місце» і не перебуває в Тегерані.