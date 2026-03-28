США та Ізраїль знищили лише третину ракетних запасів Ірану.

Приблизно така сама ситуація з дронами – стверджує американська розвідка.

 

 

Сполучені Штати Америки можуть упевнено підтвердити, що з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану було знищено лише близько третини іранського ракетного арсеналу. Про це у п'ятницю, 27 березня, повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на п'ять анонімних джерел, знайомих з даними американської розвідки.

 

За словами співрозмовників агенції, ситуація зі ще близько третиною ракет Ірану не до кінця зрозуміла: вони пошкоджені, знищені чи перебувають під завалами в бункерах і тунелях після бомбардувань. Одне з джерел Reuters стверджує, що ударами США та Ізраїлю також знищено до третини безпілотників, які були у розпорядженні Тегерана.

 

У той же час оцінка розвідки показує, що Іран, як і раніше, має значний запас ракет, придатних для атак. А після закінчення бойових дій країна зможе відновити деякі з пошкоджених та похованих під завалами ракет.

 

Представники ізраїльського військового командування вважають, що під час війни з Іраном було знищено приблизно 70 відсотків іранських установок для запуску ракет. Однак визнали, що решту 30 відсотків систем, які залишилися, знищити буде складно. За даними Ізраїлю, на момент початку війни Тегеран диспонував 2500 балістичними ракетами, здатними досягти території Ізраїлю.

 

Днем раніше президент США Дональд Трамп, розповідаючи на засіданні уряду про ситуацію, заявив, що в Ірану залишилося «дуже мало ракет». «Ми говоримо, що знищили 99 відсотків (їхніх ракет). Але й один відсоток неприйнятний, тому що один відсоток – це ракета, яка може влучити в корпус корабля вартістю мільярд доларів», – зазначив президент США.

 

28.03.2026

