Іран зізнався: літак збила ракета.

Іранські військовики стверджують, що прийняли його за ворожий об'єкт.

 

 

Тегеран офіційно визнав, що пасажирський Boeing 737-800  Міжнародних авіаліній України був збитий іранською стороною. Про це повідомив телеканал ВВС. Як наголошується в заяві Генштабу збройних сил Ірану, причиною трагедії, внаслідок якої загинуло 176 осіб, став людський чинник. Заяву оприлюднило державне телебачення Ісламської Республіки в ніч на суботу, 11 січня. 

 

За твердженням іранських військовиків, український авіалайнер пролетів над секретним військовим об'єктом, який перебуває під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). "Під час польоту літак опинився в безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів Корпусу вартових ісламської революції і за формою та висотою польоту нагадував ворожий об'єкт", – йдеться в іранського Генштабу.

 

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав в своєму Twitter, що катастрофа сталася через "людську помилку в період кризи, спровокованої авантюризмом США". Він також висловив свої співчуття і перепросини родинам загиблих в авіатрощі.

 

Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що розслідування авіакатастрофи буде продовжено для встановлення причин "цієї величезної трагедії і великої помилки". Він також наголосив, що необхідно "усунути всі слабкі точки комплексів протиповітряної оборони і вжити необхідних заходів, щоб такі катастрофи ніколи не повторювалися".

 

Командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Амір-Алі Хаджізаде повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити ракету з літаком «Міжнародних авіаліній України», який він прийняв за ворожий об'єкт, не зумівши зв'язатися з командуванням. «Або спрацювала система перешкод, або мережа була зайнята, але він не зміг зв'язатися. У нього була можливість прийняти рішення протягом п'яти секунд. На жаль, він прийняв невірне рішення і запустив ракету по цілі», — сказав Хаджізаде. Він додав, що військові Ірану просили припинити авіасполучення на час ракетного удару по військових базах США в Іраку, але цю вимогу не виконали.

 

Додамо, що швидкість літака в момент потрапляння під ракетний обстріл була приблизно 500 км/год (140 м/c), тобто за ці п'ять секунд він пролітав всього 700 м. Радіус дії ракетної установки "Тор" – близько 12 км, швидкість ракети – 700-800 м/c. Які п'ять секунд мав на увазі генерал, з його слів не зрозуміло.

 

 

Як писав Z, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що причиною трагедії літака "Міжнародних авіаліній України" під Іраном є влучання іранської ракети – можливо, ненавмисне.

 

Американські медії, покликаючись на дані в Пентагоні, повідомили: літак збито ракетою Ірану.

 

Президент США Дональд Трамп заявив: він виключає версію про технічну несправність судна, але натякнув, що літак впав через те, що "хтось помилився".

 

Згодом і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив: офіційний Лондон здобув удосталь доказів для того, аби вважати причиною падіння літака влучання ракети.

 

Ґазета The New York Time опублікувала відео, на котрому, правдоподібно, видно момент влучання ракети в літак.

 

Аґенція журналістських розслідувань Bellingcat опублікувала висновок про те, що аналіз супутникових знимок і траєкторії польоту літака, порівняння розташування об'єктів міської інфраструктури на кадрах відео, опублікованого NYT, і на мапах, аналіз звукової хвилі підтверджують: на кадрах зображено саме український літак у момент збиття.

 

Поза тим, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вважає передчасними заяви про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранською ракетою.

 

"Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", – заявляв Президент.

 

У п'ятницю Зеленський сказав у телефонній розмові з Джастіном Трюдо, що спекуляції на трагедії слід припинити.

 

Голова СБУ Іван Баканов висловлював зауваження до версії про збиття ракетою і закликав не робти висновків, базуючись на фейках.

 

11.01.2020

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