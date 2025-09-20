Рада Безпеки ООН повернула всі санкцій ООН проти Ірану.

Тегеран звинуватили в порушенні ключової угоди, яка гарантує, що Іран ніколи не прагнутиме до створення, придбання чи розробки ядерної зброї.

Рада Безпеки ООН проголосувала за відновлення санкцій проти Ірану, скасованих у 2015 році у зв'язку із висновком Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Велика Британія, Франція та Німеччина звинуватили Іран у порушенні ключової угоди, яка гарантує, що Іран ніколи не прагнутиме до створення, придбання чи розробки ядерної зброї. Їх підтримали шість інших країн, включно зі США. Китай, Пакистан та Росія проголосували за пролонґацію зупинки санкцій.

Таким чином, санкції знову почнуть діяти з 26 вересня, якщо Іран та європейські лідери до цього часу не дійдуть згоди.

«Без виконання базових умов не існує чіткого шляху до швидкого дипломатичного рішення. Ми шкодуємо, що Іран досі не зробив необхідних кроків, і закликаємо його діяти негайно», - заявила постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд (Barbara Woodward).

Іранська сторона розкритикувала рішення Ради безпеки ООН про можливість повторного введення санкцій проти Ірану. «Сьогоднішнє рішення поспішне, необґрунтоване і незаконне. Іран не визнає зобов'язань щодо його виконання. Будь-яка спроба знову запровадити вже припинені санкції не лише безпідставна, а й є прямим порушенням міжнародного права і підриває авторитет Ради Безпеки» – заявив постпред Ірану в ООН Амір Саїд Іравані,

Ядерна угода 2015 року — Спільний всеосяжний план дій (СВПД) — була укладена між Іраном та п'ятьма світовими державами після майже трьох років перемовин, які найчастіше відбувалися на найвищому рівні. 2019 року Іран вийшов з угоди, відреагувавши на односторонній вихід США роком раніше, у перший термін президентства Дональда Трампа.