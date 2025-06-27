США можуть запропонувати Ірану зняття санкцій та інвестиції за відмову від ядерної програми.

Тегеран же заявляє, що наразі не має наміру домовлятися зі США.

 

 

Білий дім розглядає можливість запропонувати Ірану інвестиції в цивільну ядерну програму на 30 мільярдів доларів, а також зняття санкцій і доступ до заморожених активів на шість мільярдів доларів в обмін на відмову від збагачення урану. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на свої джерела в Білому домі.

 

За словами чиновників адміністрації Дональда Трампа, в ході обговорень було висунуто кілька пропозицій. Всі вони попередні, але одна умова незмінна: Тегеран повинен відмовитися від збагачення урану.

 

Один зі стимулів, які США можуть запропонувати Ірану, – це інвестиції на суму 20–30 мільярдів доларів у нову ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде мати лише цивільні енергетичні цілі. За словами одного з джерел, США воліють, щоб ці гроші виділили арабські партнери в реґіоні. «США готові очолити ці перемовини. І хтось повинен буде заплатити за реалізацію ядерної програми, але ми не будемо брати на себе такі зобов'язання», – сказав чиновник адміністрації Трампа.

 

Серед інших стимулів розглядається можливість часткового зняття санкцій і надання доступу до шести мільярдів доларів заморожених активів Ірану. Ці гроші спочатку були отримані від продажу нафти, потім заморожені на рахунках у Південній Кореї, а згодом відправлені до Катару.

 

Крім того, за словами двох джерел, висунуто ще одну ідею, яка перебуває на розгляді: союзники США в Перській затоці могли б оплатити заміну ядерного об'єкта в Фордо, який був атакований американськими бомбами, на незбагачувальну програму.

 

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що рішення про поновлення перемовин між Вашінґтоном і Тегераном наразі немає. Про це він розповів у етері іранського телеканалу IRIB. «Досі не досягнуто згоди про поновлення переговорів. Я чітко заявляю, що не було зроблено ні призначення, ні обіцянки, і ми взагалі не говорили про поновлення переговорів», – сказав Аракчі.

 

27.06.2025

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