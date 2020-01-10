США і Канада оголосили, що український літак збито іранською ракетою.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про те, що літак "Міжнародних авіаліній України", котрий розбився вночі на 8 січня неподалік від аеропорту Тегерана, було збито іранською ракетою.

Про це Трюдо сказав під час екстреного брифінґу, інформує AP.

"Ми маємо дані розвідки із кількох джерел, включаючи дані наші й наших союзників. Докази свідчать, що літак було збито іранською ракетою класу земля-повітря", – заявив Трюдо.

Прем'єр Канади додав, що "це також могло трапитися ненавмисне".

Відповідаючи на питання журналістів про міру відповідальності Сполучених Штатів Америки, котрі загострили протистояння вбивством іранського генерала, Трюдо сказав: "Гадаю, ще надто рано формулювати висновки або покладати відповідальність хоча би в якихось пропорціях".

Перед тим низка американських медій, покликаючись на дані розвідки США та інформацію Пентагону, написали про те, що український літак збито армією Ірану. Згідно з інформацією, отриманою Newsweek, офіційний Вашінґтон вважає, що інцидент був випадковим: іранські зенітні системи могли задіяти в поспіху після ракетного нападу на бази США.

Newsweek пише, що літак збито виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1".

Lжерела CBS News в розвідці США повідомили, що супутник зафіксував в районі катастрофи інфрачервоні "спалахи" після пусків ракет якраз перед падінням українського літака.

Невдовзі після появи публікацій про збиття "Боїнга" ракетою президента США Дональд Трамп заявив, що він не вірить у версію падіння літака черех технічну несправність, а також має "певні підозри".

"Не хочу так казати, адже й інші люди мають свої власні підозри. Хтось міг зробити помилку з іншого боку", – сказав Трамп.

Президент США констатував, що літак летів "у досить складному районі", цитує CNN.

"Вони могли помилитися. Дехто каже, що це було механічно. Особисто я не вірю, що це (версію про технічну несправність, – Z) навіть варто розглядати".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", серед основних – ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" (інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет).

8 січня літак "Міжнародних авіаліній України" розбився під Тегераном невдовзі після зльоту. 176 людей на облавку літака загинули. Серед них було 11 українців: 9 представників екіпажу та 2 пасажирів.