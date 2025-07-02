Іран планував замінувати Ормузьку протоку.

Це призвело б до стрімкого зростання світових цін на енергоносії.

Іран під час нещодавньої ескалації конфлікту з Ізраїлем готувався встановити морські міни на вході до Перської затоки, тобто в Ормузькій протоці. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, знайомі з даними американської розвідки. Відомо, що міни були вже заладовані на відповідні іранські кораблі, які базувалися в Перській затоці. Такий крок Тегерана міг би поважно ускладнити світову торгівлю енергоносіями й відповідно стрімко підвищити ціну на нафту.

Водночас в Білому дому не виключають, що дії Ірану були хитрощами, щоб переконати Вашінґтон у серйозності намірів Тегерана закрити протоку. Як уточнює аґенція, міни не були встановлені в протоці, проте неясно, чи були вони вивантажені зі суден.

Співрозмовники Reuters не розкрили, яким чином США визначили наявність мін. Аґенція пише, що такі розвіддані зазвичай збирають за допомогою супутникових знімків, таємних аґентів чи комбінації обох методів. Пентаґон наразі ніяк не прокоментував інформацію.

Ормузька протока розташована між Іраном і Оманом, вона з'єднує з'єднує Перську затоку з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за її межами. У найвужчому місці її ширина становить 34 км, а ширина судноплавного шляху в будь-якому напрямку становить лише дві морські милі.

Члени ОПЕК Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти через Ормузьку протоку. Катар, один з найбільших експортерів зрідженого природного газу в світі, відправляє майже весь свій ЗПГ через протоку. Іран також експортує більшу частину своєї сирої нафти через цей прохід.

Близько п'ятої частини світових поставок нафти і газу проходять через Ормузьку протоку, і блокування, ймовірно, призвело б до стрімкого зростання світових цін на енергоносії. Натомість світові ціни на нафту впали більш ніж на 10% після ударів США по ядерних об'єктах Ірану, частково завдяки полегшенню від того, що конфлікт не спричинив значних перебоїв у торгівлі нафтою.