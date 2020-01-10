МЗС та СБУ ще сумніваються щодо версії зі збиттям ракетою.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецслужба розглядає версію про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" як одну з основних версій трагедії, водночас він усе ще не певен щодо неї.

Про це Баканов сказав під час засідання слідчої спецгрупи, повідомляє пресслужба СБУ.

Так, зі слів Баканова, СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які призвели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані: перша – потрапляння ракети, друга – теракт.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка питань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", – заявив Іван Баканов.

"Тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки", – резюмував він.



Баканов закликав громадян обережніше ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії. "У новій сучасній реальності, коли соціальні мережі генерують нові конкурентні смисли та ідеї для всього людства, часто і густо підміняють собою державні інституції та правоохоронні органи, дуже важливо не розучитися думати й робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках", – додав Баканов.

Між тим, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на брифінґу в Офісі Президента, що версія про збиття літака ракетою – лишень одна з кількох: розглядається багато версій причин авіакатастрофи, але робити висновки передчасно.

"Ми – країна, яка втратила літак, втратила екіпаж, людей – несемо пряму відповідальність за кожне слово, сказане нами. Ми не відкидаємо жодної версії, не шукаємо більш простого або більш дипломатичного шляху", – сказав Пристайко, згідно з повідомленням ОП.

"Наше головне завдання – абсолютно справедливо й неупереджено з’ясувати причини цієї трагедії. Якщо хтось винен – знайти винного", – додав він.

Вадим Пристайко також висловив задоволення співпрацею з Іраном у розслідуванні трагедії.

"Отримуємо повну співпрацю від іранської сторони. Ми одержали доступ і до деталей літака, і до місця падіння, поліція забезпечує безпеку", – констатував голова МЗС.

"Зараз наша команда отримала доступ до «чорних скриньок», за якими ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Так само ми одержали доступ до записів розмов диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту в Тегерані з нашими пілотами", – додав Пристайко.

Він водночас зауважив, що з самого початку місцеві мешканці мали доступ до місця падіння літака, що заважало розслідуванню.

"Наша команда продовжує працювати. Встановлено штучне освітлення, огороджена територія, виділений ангар, де поступово збирають літак. Наразі ми спостерігаємо взаємодію, необхідну й достатню для того, щоб наші фахівці могли зробити висновки", – сказав міністр.

У п'ятницю Президент України Володимир Зеленський відбув переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, вдруге за добу. Трюдо – перший лідер держави, котрий публічно виступив зі заявою про збиття українського літака ракетою Ірану.

Під час розмови сторони погодилися, що мусить здійснюватися ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та "чорних скриньок".

"Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування", – зазначив Трюдо.