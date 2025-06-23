Іран атакував ракетами американську базу в Катарі.

За твердженням Пентаґону, внаслідок нападу жоден американський військовослужбовець не постраждав.

 

 

Збройні сили Ірану розпочали в понеділок, 23 червня, військову операцію проти бази США Аль-Удейд у Катарі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Корпус вартових ісламської революції назвав базу «найбільшим стратегічним активом» ЗС США в реґіоні. Операція отримала назву «Вісті перемоги».

 

Іран запустив шість ракет у бік бази США у Катарі, уточнило видання Axios з покликом на джерела. Іранські військовики заявили, що атака була «руйнівною та потужною», але офіційні особи США повідомили, що внаслідок нападу на авіабазу жоден американський військовослужбовець не загинув і не отримав поранень. Річ у тім, що американці були заздалегідь попереджені про іранську атаку. Окрім того, як зазначив речник МЗС Катару Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі, системи протиповітряної оборони країни перехопили всі ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд.

 

За даними телеканалу Fox News, президент США Дональд Трамп провів після іранської атаки на американську базу в Катарі нараду з найвищим військовим командуванням.

 

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 22 червня, авіація США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і мирно врегулювати конфлікт.

 

23.06.2025

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