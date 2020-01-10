Авіакатастрофа в Ірані: New York Times опублікувала відео збиття ракетою.

 

Американське видання The New York Times опублікувало відеозапис, на котрому видно момент збиття ракетою літака "Міжнародних авіаліній України" у повітрі над Тегераном.

 

Як ідеться у статті NYT, перед публікацією редакція підтвердила справжність запису.

 

 

На відео, знятому у міській зоні в темний час, видно: в небо злітає ракета, котра згодом влучає в ціль зі спалахом.

 

Згідно з поясненням NYT, в момент, коли ракета влучила в літак, стався невеликий вибух, проте судно не вибухнуло, а продовжило політ. Понад те, палаючий літак повернув назад до аеропорту і вже на зворотному шляху вибухнув і впав. Редакція має додаткові відео, котрі підтверджують таку траєкторію.

 

Ґазета встановила, що відео знімалося в містечку Паранд. Фахівцям вдалося ідентифікувати будинки й об'єкти технічної інфраструктури, зображені на кадрах, у такий спосіб підтвердивши ориґінальність зйомки.

 

Геолокація відеокадрів вкупі з аналізом віддаленості автора відеозапису від місця влучання (час проходження звукової хвилі) підтверджують: літак на відео виконував маршрут саме збитого українського "Боїнга".

 

 

 

Аґенція журналістських розслідувань Bellingcat паралельно з The New York Times встановила точне місце зйомки цього відеоролика.

 

Експерти Bellingcat'у уточнюють: відео вперше з'явилося у телеґрам-каналі, котрий здійснює збір матеріалів, пов'язаних з катастрофою літака рейсу PS752. Згодом NYT вдалося сконтактуватися з автором відео й отримати запис і ліпшій якості.

 

 

Bellingcat не бачить нічого підозрілого в тому, що котромусь зі свідків спало на думку скерувати камеру в небо саме перед обстрілом. "Позаяк заявлялося про пуск двох ракет, можна припустити, що він почав зйомку, очікуючи влучання другої ракети", – тлумачать автори.

 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на брифінґу, що причиною трагедії літака "Міжнародних авіаліній України" під Іраном є влучання іранської ракети – можливо, ненавмисне.

 

Президент США Дональд Трамп сказав на брифінґу: він виключає версію про технічну несправність судна, але натякнув, що літак впав через те, що "хтось помилився".

 

Американські медії, покликаючись на дані в Пентагоні, повідомили: літак збито ракетою Ірану.

 

10.01.2020

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