Путін засудив удари Ізраїлю і США по Ірану.

Він назвав це «агресією, яка не має під собою жодних підстав і жодних виправдань».

Диктатор Росії Владімір Путін зустрівся в понеділок, 23 червня, з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, який прибув з офіційним візитом до Москви. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на пресслужбу Кремля. Путін засудив удари Ізраїлю і Сполучених Штатів по Ірану, назвавши їх «неспровокованою агресією».

«Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав і жодних виправдань», – заявив президент Росії під час зустрічі в Кремлі.

Російський лідер зазначив, що Аракчі здійснює візит до Росії «у складний період різкого загострення ситуації в регіоні та навколо» Ірану. «Наша позиція щодо подій, які відбуваються, добре відома, вона чітко викладена, артикульована МЗС від імені Росії. І ви знаєте про позицію, яку ми зайняли в Раді безпеки ООН», – сказав Путін.

Шеф Кремля також зазначив, що у Москви і Тегерана «давні, добрі, надійні відносини», і Росія докладе зусиль «для того, щоб сприяти іранському народу». Своєю чергою, Аракчі сказав, що «агресивні дії Ізраїлю та США, які завдають ударів по Ірану, цілком нелегітимні, порушують міжнародні правила та міжнародні норми». «Ми зараз захищаємо свій суверенітет і країну, і наш захист має легітимний характер», – заявив іранський міністр.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 22 червня, авіація США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і мирно врегулювати конфлікт.

Росія різко засудила атаку США на ядерні об'єкти Ірану. «Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН», – ідеться у заяві міністерства закордонних справ Росії.