Ізраїль готується знову атакувати Іран, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму.

Дональд Трамп наразі віддає перевагу перемовинам з Іраном, принаймні офіційно.

 

 

Ізраїль готується до евентуального відновлення військової операції, спрямованої поти ядерної програми Ірану. Про це повідомляє видання Axios з покликом на джерела. Проведення військових дій проти Ірану на кшталт тих, що відбувалися в червня, можливе, якщо Тегеран намагатиметься відновити свою ядерну програму.

 

За інформацією видання, в Єрусалимі вважають, що президент США Дональд Трамп може погодитися на таку операцію.

 

Тема іранської ядерної програми порушувалася під час офіційної вечері у Білому домі Трампа з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в понеділок, сьомого липня. Нетаньягу розраховував досягти згоди з Трампом щодо умов, за яких Ізраїль визнає виправданим завдання нових ударів по Ірану. Проте, як повідомила інформаційна аґенція Reuters, американський президент заявив, що наразі віддає перевагу перемовинам з Іраном.

 

Водночас, за даними джерел Axios, головний радник Нетаньягу Рон Дермер заявив ізраїльським чиновникам на закритому брифінгу, що після нещодавнього візиту до Вашінґтона в нього створилося враження, що адміністрація Трампа підтримає нові удари Ізраїлю по Ірану за певних обставин.

 

Нагадаємо, що Ізраїль 13 червня почав завдавати авіаційних ударів по Ірану, їхніми цілями були ядерні об'єкти, військові високопосадовці та вчені-ядерники. Іран відповів обстрілами території Ізраїлю. 22 червня разовий удар по ядерних об'єктах Ірану завдали США, через два дні було оголошено про припинення вогню.

 

08.07.2025

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