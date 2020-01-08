Франківські депутати колядуватимуть на пам’ятник Бандері.

Депутати Івано-Франківської міської ради вирішили в оригінальний спосіб заробити гроші на пам’ятник Степанові Бандері, який франківці планують подарувати місту Конотоп на Сумщині. Щоби зібрати кошти, вони підуть колядувати, – повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

Фото: facebook.com/pg/ruslan.martsinkiv

«З 9 до 19 січня депутати міської ради та активісти від ВО "Свобода" будуть колядувати на пам’ятник Степану Бандері в Конотопі. Бо можливо таке, що під тиском Москви нам будуть протидіяти. Але ми йдемо на випередження й шануємо наших Героїв! Тому що нам не байдуже, під яким пам’ятником зустрічатися! Нагадаю, це буде найсхідніший пам’ятник Бандері в Україні, прямісінько під московським кордоном. Тож прошу підтримати ініціативу та відчиняти двері нашим колядникам», – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.

Зазначимо, про бажання встановити пам’ятник Бандері в місті Конотоп на Сумщині Руслан Марцінків розповів під час відзначення в Івано-Франківську 111-ї річниці від дня народження Провідника ОУН.

«Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним. Це місто, яке за 40 км від кордону з Москвою. Він у нас найсхідніший мер-націоналіст, і він добився, що у них є вулиця Романа Шухевича та Степана Бандери. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і цього року подарували їм пам’ятник Степану Бандері й встановили в Конотопі на вулиці Бандери. Бо я розумію, що йому не профінансують, депутати не проголосують, щоб виготовити цей пам’ятник. Давайте ми це зробимо, щоб показати, що сьогодні насправді Україна як ніколи єдина у своїй українській ідентичності», – сказав тоді Марцінків.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Нагадаємо, нещодавно посли Польщі та Ізраїлю в Україні виступили з заявою, в якій висловили «занепокоєння й сум» через банер із зображенням Степана Бандери на будівлі КМДА, а також обурилися рішенням Львівської облради вшанувати у 2020 році пам’ять низки визначних постатей української історії. Зокрема, послів обурила наявність у цьому переліку Андрія Мельника, якого у своїй заяві вони назвали «нацистським колаборантом», Івана Липи, якого посли описали як «ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника», та Юрія Липи – відповідно до заяви, «творця расистської теорії української раси».