Послів Польщі й Ізраїлю в Україні занепокоїло рішення Львівської облради.



Рішення Львівської облради вшанувати у 2020 році пам’ять низки постатей української історії, а також встановлення на будівлі КМДА банера із зображенням Бандери викликали занепокоєння і сум посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького та посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона. Про це вони написали у спільній заяві, яку поширили дипломатичні відомства цих країн в Україні.

«З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити», – зазначено в заяві послів.

Річ у тім, що 24 грудня Львівська обласна рада винесла постанову, в якій передбачено вшанування 2020 року пам’яті низки видатних історичних постатей, зокрема митрополита Андрея Шептицького, лідера та голови Проводу ОУН Андрія Мельника, письменника, лікаря, міністра уряду УНР Івана Липи, його дружини, художниці Галини Захаріясевич-Липи та сина – видатного письменника й лікаря Юрія Липи, а також політичного діяча, поета, полковника Легіону січових стрільців та Армії УНР, чільного діяча ЗУНР Вільгельма фон Габсбурга, який увійшов в історію під іменем Василя Вишиваного.

Послів обурила наявність у цьому переліку Андрія Мельника, якого у своїй заяві вони називають «нацистським колаборантом», Івана Липи, якого посли описали як «ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника», та Юрія Липи – відповідно до заяви, «творця расистської теорії української раси». А крім того, занепокоєння послів Польщі й Ізраїлю виникло через те, що 1 січня, в день народження голови Проводу ОУН Степана Бандери, Київська міська державна адміністрація виставила на своїй будівлі банер із його зображенням.

«Пам’ятаючи про наших невинних братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України, ми, посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших народів», – зазначили, відтак, посли у своїй спільній заяві.

«Нині наші уряди роблять все можливе, щоб запобігти подальшим нападам на євреїв, які відбуваються в різних країнах, а також щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни. Тому ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті», – додали Бартош Ціхоцький та Джоель Ліон.

Скріншот із сайту Посольства Польщі в Україні