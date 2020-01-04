Голову уряду Каталонії позбавлено мандата.

Таке рішення ухвалила Виборча комісія Іспанії на підставі судового вердикту.

 

 

Виборча комісія Іспанії в п'ятницю, третього січня, розпорядилася позбавити мандата голову уряду Каталонії Жоакіма Торру (Quim Torra). Про це повідомила іспанська газета El Mundo.

 

Виборча комісія обґрунтувала своє рішення вердиктом суду в Барселоні, який двома тижнями раніше заборонив 57-річному політику обіймати державні посади протягом 18 місяців. Суд також оштрафував Торру на 30 тисяч євро за невиконання вимог Виборчої комісії.

 

Судовий процес відбувався за позовом самої Виборчої комісії, котра незадовго до квітневих парламентських виборів зажадала зняти символіку прихильників незалежності Каталонії з будівлі, в яких розташовується уряд автономії. Однак Торра двічі проіґнорував встановлені терміни для зняття символіки – жовтих стрічок, які стали в Каталонії символом солідарності зі сецесійниками, і банери зі закликом до незалежності.

 

Сам голова уряду Каталонії заявив, що не підпорядкується вимозі Виборчої комісії. Він зазначив, до усунути його з посади його може лише парламент Каталонії.

 

Нагадаємо, що Верховний суд Іспанії 14 жовтня минулого року засудив до тюремного ув'язнення від 9 до 13 років дев'ятьох каталонських політиків і громадських діячів за спробу в жовтні 2017 року відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет реґіону і проголошення його незалежності. Рішення суду королівства спровокувало масові акції протесту в містах Каталонії. А парламент провінції 12 листопада 2019 року знову проголосував за незалежність від Іспанії.

 

04.01.2020

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