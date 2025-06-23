Країни НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.

Досягнути цієї мети заплановано до 2035 року.

Витрати на оборону країн – членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхніх ВВП. Такої домовленості вдалося досягти 32 державам-союзникам з Північноатлантичного альянсу напередодні саміту НАТО в Гаазі, запланованого на 24–25 червня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на дипломатичні джерела.

У проєкті підсумкового документу саміту, який має бути офіційно схвалений 25 червня, йдеться про те, що надалі країни – члени НАТО повинні будуть виділяти 3,5% свого ВВП на класичні оборонні потреби. Ще 1,5% ВВП планується інвестувати в боротьбу з тероризмом і в розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, – наприклад, в мости, здатні витримати танки, в залізничні колії та порти.

На даний момент члени НАТО зобов'язалися витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого ВВП. Необхідність підвищення цих витрат пояснюється зростанням загрози з боку Росії, яка з 2022 року веде аґресивну війну проти України, а також вимогою президента США Дональда Трампа перекласти основну відповідальність за захист Європи на самих європейців.

У постійному представництві США в НАТО привітали досягнення угоди про збільшення членами Альянсу витрат на військові потреби до рівня в 5% ВВП.

Очікується, що довести рівень військових витрат до необхідних 5% відносно без проблем зможуть такі країни, як США, Греція, Латвія. Тим часом Іспанія різко розкритикувала подібні плани. Повідомляється, що Мадрид погодився підтримати майбутній підсумковий документ саміту в Гаазі тільки тому, що в ньому міститься застереження, що в 2029 році необхідність дотримання цих показників повинна бути верифікована. При цьому в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підкреслили, що робити винятки із загальних правил для Іспанії не будуть.

Відомо теж, що в підсумковому документі саміту НАТО про допомогу Україні йдеться лише в загальних рисах, зокрема що її підтримка союзниками буде продовжена. Нагадаємо, що 2024 року на саміті Північноатлантичного вльянсу у Вашінґтоні Україні було обіцяно допомогу в сфері безпеки на суму в 40 млрд євро. Крім того, було заявлено, що шлях цієї східноєвропейської країни до членства в НАТО є «незворотним». Однак у проєкті підсумкової заяви членів НАТО на саміті в Гаазі в червні 2025 року таких формулювань не буде – насамперед через позицію США.