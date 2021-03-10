Посол Ізраїлю вимагає перейменувати стадіон Шухевича у Тернополі.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив присвоєння міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича й вимагаємо негайного скасування цього рішення", – написав посол у Twitter.

При тім амбасадор долучив до свого допису фотографію Шухевича серед українських керівників батальйону.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що полемікою щодо Шухевича мають перейматися не дипломати, а історики.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", – написав Ніколенко у twitter.

5 березня Тернопільська міська рада ухвалила рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". На цій арені 12 травня має відбутися фінал Кубка України з футболу.

Скандальна заява Ліона – вже не перший закид посадовця у бік діячів ОУН-УПА. У грудні 2020 року Ліон спільно з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким опублікували заяву, у якій мовилося, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити". Причиною обурення посадовців стала постанова про виділення державних коштів на вшанування пам'яті українських діячів Андрія Мельника, Івана Липи і його сина Юрія Липи.

Згодом Джоель Ліон заявив, що один із лідерів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера був спільником нацистського режиму, і закликав українців "визнати своє минуле".