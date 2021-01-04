Посол Ізраїлю назвав Бандеру "спільником нацистів".

 

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що один із лідерів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера був спільником нацистського режиму. І закликав українців визнати своє очевидне минуле.

 

Про це Ліон написав на своїй сторінці у Twitter.

 

 

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Україні час визнати своє минуле", – написав посол, коментуючи проведення смолоскипного маршу на честь Степана Бандеру 1 січня. 

 

Видання 24tv.ua нагадує, що скандальна заява Ліона – вже не перший закид посадовця у бік діячів ОУН-УПА. У грудні 2020 року Ліон спільно з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі опублікували заяву, у якій мовилося, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити". Причиною обурення посадовців стала постанова про виділення державних коштів на вшанування пам'яті українських діячів Андрія Мельника, Івана Липи і його сина Юрія Липи.

 

04.01.2021

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