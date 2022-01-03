Ізраїль та Росія засудили смолоскипну ходу на честь Бандери.

 

Посольство Ізраїлю в Україні засудило проведення смолоскипної ходи в Києві 1 січня на честь Степана Бандери і вимагає розслідувати випадки антисемітизму.

 

 

Про це йдеться в коментарі амбасади, опублікованому у Twitter.

 

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", – заявили у посольстві Ізраїлю.

 

Тим часом, спікер Ґосдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що проти України слід запровадити санкції через заохочення нацизму.

 

"Україна все більше скочується до держави, в основі котрої лежить націоналістична ідеологія. Мітинг бандерівців, котрий відбувся в Києві, показав це вкотре", – написав Володін у Telegram.

 

Спікер Ґосдуми заявив, що він солідаризується із заявою посольства Ізраїлю.

 

"На заохочення націоналізму має відповісти її (України, – Z) керівництво, треба вводити санкції, робити все, щоб не допустити його (націоналізму, – Z) відродження у Європі. Водночас треба притягати до відповідальності й тих, хто сприяє такій політиці або робить вигляд, що не зауважує її", – заявив Володін.

 

02.01.2022

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