Ізраїль призначив нового посла в Україні.

Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні – Михаїл Бродський, який був послом Ізраїлю в Казахстані та послом-нерезидентом у Киргизстані, найближчими тижнями приступить до роботи амбасадором у Києві.

Про це повідомляє аґенція УНІАН, покликаючись на ізраїльські медії.

Бродський замінить на цій посаді Джоеля Леона, який працює послом Ізраїлю в Україні останні три роки.

49-річний Бродський народився в Санкт-Петербурзі, близько 30 років тому емігрував до Ізраїлю.

На початку дипломатичної кар'єри близько п'яти років працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років – директором зі зв'язків із громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

13 червня в Ізраїлі змінився уряд, новим прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.

Джоель Ліон відзначився низкою скандальних заяв під час своєї місії в Україні. Зокрема, нещодавно він засудив присвоєння міському стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії "сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201" Романа Шухевича.

У грудні 2020 року Ліон спільно з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким опублікували заяву, в якій мовилося, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити". Причиною обурення посадовців стала постанова про виділення державних коштів на вшанування пам'яті українських діячів Андрія Мельника, Івана Липи і його сина Юрія Липи.

Згодом Джоель Ліон заявив, що один із лідерів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера був спільником нацистського режиму, і закликав українців "визнати своє минуле".