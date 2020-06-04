Депутати Львівщини обурені спробою оскаржити в КСУ амністію майданівців.

Депутати Львівської обласної ради обурені та глибоко стурбовані фактом подання до Конституційного Суду України 50 нардепів, які просять КСУ визнати неконституційним закон, що передбачає амністію учасникам протестів на Майдані в листопаді 2013 – лютому 2014 року. Відповідну заяву Львівська обласна рада ухвалила сьогодні, 4 червня.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

«Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко стурбовані фактом конституційного подання до Конституційного Суду України 50 народних депутатів України про відповідність Закону України від 21 лютого 2014 року № 743-VІІ «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» Конституції України.

Автори клопотання, серед яких усі члени проросійської фракції політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), виключені з фракції «Слуга народу» народні депутати Антон Поляков, Анна Скороход, член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, а також позафракційний народний депутат Вадим Новинський просять Конституційний Суд України визнати оскаржуваний Закон таким, що не відповідає Конституції України», – зазначено в заяві.

Автори подання до КСУ вважають, нібито Закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» суперечить 16 статтям Конституції України. Вони заявляють, що під час масових акцій протесту в листопаді 2013 року – лютому 2014 року загинули близько 100 протестувальників і близько тисячі отримали поранення; були вбиті 23 співробітники правоохоронних органів, 932 були поранені, у тому числі 257 – важко, а 158 – з вогнепальної зброї. А завдяки згаданому закону в суспільстві начебто було сформовано «враження про дозвіл безкарно скоювати злочини проти життя і здоров'я людини», а «потерпілі від злочинів були позбавлені гарантованих їм конституційних прав і свобод».

«Окремі учасники масових акцій протесту відкрито зізнаються в застосуванні вогнепальної зброї до представників правоохоронних органів, їх вбивстві і в скоєнні тяжких злочинів іншого характеру. Але такі злочини в результаті прийнятого закону не підлягають розслідуванню, а особи, які підозрюються в їх вчиненні, звільнені від кримінальної відповідальності», – йдеться в поданні депутатів.

«Зважаючи на викладене, ми, депутати Львівської обласної ради, обурені спробою проросійських сил в українському парламенті оскаржити в Конституційному Суді України амністію майданівців і переписати за російським сценарієм сучасну історію нашої держави.

Ми твердо переконані, що цей випадок – це черговий крок реваншистів, підтримуваних Росією, у продовженні гібридної війни проти України та в намаганні розколоти українське суспільство. Закликаємо керівництво держави надати відповідну оцінку діям народних депутатів України. Упевнені, що громадянське суспільство, своєю чергою, засудить цей ганебний вчинок проросійських нардепів. Віримо у неупередженість і мудрість суддів Конституційного Суду України! Слава Героям Майдану!», – йдеться натомість у заяві депутатів Львівської облради.

Фото: lvivoblrada.gov.ua