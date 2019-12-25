2020-й на Львівщині оголосили Роком Митрополита Шептицького.


 

2020 рік на Львівщині буде Роком митрополита Андрея Шептицького, Роком Андрія Мельника, Роком Івана, Галини та Юрія Лип, Роком Василя Вишиваного. Відповідне рішення ухвалила 24 грудня Львівська обласна рада. Львівській ОДА доручили розробити план заходів із відзначення цих дат.

 

Такі рішення ухвалено з нагоди:

 

- відзначення 2020 року 155-ліття від дня народження та 120-ліття від дня номінування видатного українського громадського і церковного діяча Андрея Шептицького митрополитом Галицьким;

 

- відзначення 2020 року 130-ліття від дня народження видатного військового та політичного діяча, полковника армії Української Народної Республіки, лідера та голови Проводу ОУН, в’язня німецьких концтаборів Андрія Мельника;

 

- відзначення 2020-го 120 років від дня народження Юрія Липи – видатного письменника, лікаря; 155 років від дня народження його батька Івана Липи – письменника, лікаря, міністра Уряду УНР; 110 років від дня народження його дружини, талановитої художниці Галини Захарясевич-Липи;

 

- відзначення 2020-го 125-річчя від дня народження видатного політичного діяча, поета, полковника Легіону Січових Стрільців та Армії УНР, чільного діяча ЗУНРу, Вільгельма фон Габсбурга, який увійшов в історію під іменем Василя Вишиваного.

 

 

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