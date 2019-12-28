Я уже достатньо багато писав про свого батька, бо кожен раз намагаюся розгадати плутанину наших з ним стосунків. І от, кожного разу згадуючи, у моїй пам’яті, наче в гнізді, копошаться кілька епізодів. Їх, справді, кілька. Від дитячого – як переляк, до дорослого – як непорозуміння. Лише тепер, перейшовши різні досвіди, гірчить усвідомлення безбатьківства. Посилюється відчуття порожнечі, яку ніякою пам’яттю та копирсанням у ній не затулиш. Хоча, зацікавлення Дубном біля Лєжайська – ніщо інше як пошук батька. Телефонна розмова з його сестрою, а моєю тіткою, Марією – ніщо інше як уявна наша з ним зустріч. Незапланована зустріч з Петром – ніщо інше як налагодження можливостей для розмови, що ніколи не відбулася.

Про існування брата по батькові – Петра Махна мені було відомо. Наш батько Іван Юрійович Махно, офіційно перебуваючи у двох шлюбах – спочатку з моєю мамою, а згодом з Петровою – народив двох синів, що майже за Біблією: «...а Іван породив синів Василя та Петра». До 2019 року зустрічатися з Петром не випадало. Ми виростали й виховувалися в різних родинах та й вікова різниця поміж нами становить дев’ять років – тобто достатньо всього, щоби розминутися. До того ж, мої переїзди з Базару до Кривого Рога, з Кривого Рога до Тернополя, з Тернополя – до Нью-Йорку – не сприяли таким зустрічам. Петро, як мені відомо, до останнього часу з Базару не виїжджав. Не знаю чи служив у війську, але, як мені оповідав мій приятель дитинства, Петро бував кілька разів на чехах – у дев’яностих. Приятель розповів, що мешкали вони з Петром у невеличкому чеському селищі, працюючи на приватній фабриці. А на моє питання – чи Петро про мене знає, відповів:

«Та певно шо!».

Різниця поміж мною і Петром була не тільки у віці, але в тому, що він виростав з батьком, а я – ні. Що краще – судити не візьмуся, бо не знаю обставин його дитинства, ні стосунків поміж ним і батьком. Мені ж залишилося від батька тільки прізвище та ще розлоге дерево сільських родичів. Також, якщо вже брати ширшу географію, то оте село Дубно біля Лежайська, звідки Махни прибули у Чортківський район. Наче й усе з батькової спадщини. Однак залишилося також невимовне й, наче тягар, питання про наші з батьком стосунки – тобто питання про якесь дивне його небажання зустрітися зі мною й поговорити. Щораз, коли згадую про батька, або коли буваю на сільському цвинтарі над його могилою, – ці роздуми ссуть серце.

У Петра велика родина – четверо дітей, двоє дівчат та двоє хлопців. З Петровими дітьми я познайомився раніше, аніж з ним, – й вони кличуть мене по-місцевому: «стрий».

Я одразу помітив Петрову дочку Олю серед багатьох, хто прийшов того вересневого вечора на презентацію роману до Бункермузу. Поруч з нею побачив високого чоловіка в зеленій куртці з бродвеївським заростом на щоках. «Невже, – подумалося, – Петро?». Я зовсім не знав чи він цікавиться літературою. Та й, взагалі, чи потрібна нам ця зустріч: мені – якому за плечима п’ятидесялітній рубіж , а йому – якому до того рубежу зовсім близько? Якщо він прийшов – виглядає, що потрібна.

Було б цікаво разом поїхати до Дубна, щоби віднайти хату наших діда і баби, або принаймні місце, на якому вона стояла чи стоїть? Бо те, що я описав в одному зі своїх есеїв гостро розкритикувала одна з наших трьох тіток та ж згадувана Марія. Прочитавши, що хата, яку вони залишили у березні 1945-го, згоріла у 1960-тих, бо була дерев’яна, сказала у телефонній розмові, що місцеві поляки помилилися. «Наша була цегляна, – повторювала мені тітка, – під бляхою». А чому? Бо хтось з боку нашої з Петром баби Теклі – дівоче прізвище Ванат, отож, хтось з тих Ванатів, – Теклин батько чи дід на початку двадцятого століття подався на заробітки до пенсильванських копалень. Тому й розбудувалися. Мали з чого. На підтвердження тітчиних слів, дещо пізніше, коли гортав переселенчі папери, підписані нашим дідом Юрком, побачив ретельно описану господарку. Справді, усе було мурованим й під бляхою.

Мабуть, у тій поки що уявній спільній подорожі ми б наговорилися на ціле життя. Я б прилетів до Варшави, а тоді потягом – до Перемишля. Зустрілися б на перемиському двірці біля одного з виходів, щоби не загубитися. А тоді б замовили таксі й рівнинними дорогами, переїхавши міст через Сян, попрямували в напрямку Дубна. Дубно я відвідував два рази, гадаю, що й Петрові було б цікаво там побувати.

Так-от, в Бункермузі, поки я підписував книжки, Петро терпеливо стояв у черзі, тримаючи в руках придбаний роман. Черга рухалася повільно. Нарешті – він протягнув для автографа книжку. Здається, я запитався Олю, і вона підтвердила, що так – поруч з нею її батько. Ми перекинулися словами і, навіть, сфотографувалися. Цікаво: чи коли-небудь батько говорив про мене з Петром? Чи казав, що у нього є старший син від першого шлюбу? Чи, може, це було їхнє родинне табу?

Зрештою, життя наших батьків зіткане з таємниць, з якими вони неохоче діляться. Інколи – це таємниця попередніх шлюбів, інколи – любовних історій, про які не розповідається нікому. А, зруйнувавши одне родинне гніздо, хочеться вберегти інше. Залишивши дітей від попереднього шлюбу, всю увагу та любов переноситься на тих, хто поруч.

Та щоби там не було, цю зустріч в часі й просторі нам з Петром подаровано, щоби я, нарешті, дізнався яким же був мій батько. І якщо у нього були таємниці, то чому вони повинні належати тільки Петрові?





(автор знимки вгорі – Олег Марчак)