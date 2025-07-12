Імператорська ноша

Покрились цвіту шумовинням липи,

бджола і квітка в поцілунку злиплись,

життя тримається в корінні та стеблі.

Пахтить, як дихавишний, зранку катер

і пражить липень, і дощів чекати

доводиться – Тим часом на столі

дві пригорщі черешень й жовтий персик.

Ось дзявкотить дрібний сусідський песик,

під вечір спалахне цвіт світляків –

вони пітьму вечірню промережать.

З життя води і ліній прибережних

ти наслухаєш плюскоти років.

То десь продзявкотить, то поруч пискне.

Ти ж проживаєш літо літописне

в тринадцятім столітті. Ув Європі

будують кораблі для війська хрестоносців

повсюди брехуни й міські промовці

плетуть мандрони про Константинополь.

Таки доплили: на те воля Божа –

на папу покладаються й на дожа,

на лицарів Господніх й здобич вдатну

сім днів трива облога, флот в затоці

нарешті – штурм, грабунок, а вкоротці –

захисники уже не боєздатні,

їх імператор прихопив скарбницю,

корону, царську одіж і царицю,

подався в світ за очі – може, в Галич?

А, може, навіть у болгарські землі?

Такі вже царські виторги мізерні,

по закутках злі язики плескали.

Залишмо імператора – тим паче

за ним ніхто не падкає й не плаче.

Він – вигнанець, минуле, він ­– невдаха.

Життя скінчить ув монастирських стінах.

Гора-долина і солома-сіно,

історія ж – суцільна саламаха.

Та ось веранду освітив світляк.

На дощ збиралось, зблиснувши, маяк

заплющує своє пурпурне око.

Літопис каже: з поміж днів та війн,

утворений із літер буревій,

читай очима ув ґрунтах глибоких.

Читай як ритм повторення, як звук,

бо щось тобі доноситься до вух,

бо щось в тих битвах, програшах, облогах

підсунеться до розуму очей:

що носить імператор між плечей

не тільки трон, а втікача дорогу.