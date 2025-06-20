Над літописом

Василь МАХНО

 

Літописні яті мережані.

Чорні, як клобуки.

І городища з вежами

біля руків’їв ріки.

 

ось сунуть зі сходу тартари

в сідлах стрімких кобилиць:

по наші відвічні чвари

по хутро наших лисиць.

 

по наших князівен з княжатами

по мед наш і молоко, –

так  літописець писатиме,

звіряючи кожен крок

 

і кожен рядок, і буквиці,

і чергування подій,

поки ятів клобуки ці,

як сироти поміж вдів,

 

не стануть полків знаменами

не стануть смертю полків

предвісниками і знаменнями

разом з виттям вовків,

 

так чорно від чорних воронів

так біло від цвіту черемх

і кобилиці ворога

під вагою власних черев

 

і під вагою вершників

призупинили свій біг:

бо завтра усе тут звершиться,

бо завтра вступатимуть в бій

 

і літописець зупинить

нестримність записаних слів,

щоб город ще був з живими

без сиріт і чорних вдів,

 

бо поки тартари чекають

і перед ними ріка,

очі мої читають

яка це година тяжка.

21.06.2025

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