Над літописом

Літописні яті мережані.

Чорні, як клобуки.

І городища з вежами

біля руків’їв ріки.

ось сунуть зі сходу тартари

в сідлах стрімких кобилиць:

по наші відвічні чвари

по хутро наших лисиць.

по наших князівен з княжатами

по мед наш і молоко, –

так літописець писатиме,

звіряючи кожен крок

і кожен рядок, і буквиці,

і чергування подій,

поки ятів клобуки ці,

як сироти поміж вдів,

не стануть полків знаменами

не стануть смертю полків

предвісниками і знаменнями

разом з виттям вовків,

так чорно від чорних воронів

так біло від цвіту черемх

і кобилиці ворога

під вагою власних черев

і під вагою вершників

призупинили свій біг:

бо завтра усе тут звершиться,

бо завтра вступатимуть в бій

і літописець зупинить

нестримність записаних слів,

щоб город ще був з живими

без сиріт і чорних вдів,

бо поки тартари чекають

і перед ними ріка,

очі мої читають

яка це година тяжка.