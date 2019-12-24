Оператори АЗС знизили ціни на бензин після невдоволення Зеленського.

 

Ціни на бензин та дизельне паливо на станціях великих мереж 24 грудня опустилися на 0,5-1 грн/л.

 

Про це повідомляє видання enkorr, покликаючись на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський скликав нараду з представниками ринку і закликав автозаправні станції до зниження цін на пальне.

 

Зазначається, що у мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизпаливо опустилися на 50 коп./л; Amic знизив ціну бензин-асортименту на 80 коп./л, а дизпаливо – на 70 коп./л.

 

"У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л", – йдеться у повідомленні.

 

24.12.2019

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