Львівська СБУ придбає позашляховик Mitsubishi за понад мільйон гривень.

 

Управління Служби безпеки України у Львівській області замовило білий автомобіль Mitsubishi L200 за 1,1 мільйона гривень у ТОВ «Ніко-Захід». Йдеться про автомобіль другої із трьох за вартістю комплектації Intensive 2021 року випуску, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

 

Модель Mitsubishi L200 – це пікап «з відмінними позашляховими якостями, містким кузовом і комфортним салоном бізнес-класу». Модель Intense, на відміну від дешевшої, має передні протитуманні фари нового дизайну, датчики світла та дощу, оздоблене шкірою кермо та важіль коробки передач. Тут є підігрів керма, клімат-контроль, круїз-контроль, автомобіль оснащений шістьма динаміками, також має зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником та функцією складання.

 

Додатково до автомобіля СБУ замовила сирену з мікрофоном та світлодіодною синьою фарою, комплект килимків і комплект зимової гуми з дисками.

На поточних торгах компанія «Ніко-Захід» змагалася з ПП «Талісман». Під час аукціону учасники не торгувалися, але ціна переможця була на 5,5 тисячі гривень нижчою.

 

За даними YouControl, управління СБУ у Львівській області володіє загалом 66 автомобілями. Із них − п’ять машин Renault Duster 2020 року випуску і один автомобіль Skoda Kodiaq 2021 року випуску. Цю останню спортивну модель комплектації Sportline СБУ придбала за 1,24 мільйона гривень.

 

 

Львівська компанія «Ніко-Захід» зареєстрована 2010 року і є офіційним дилером Mitsubishi Motors. Фірма належить ТОВ «Ніко Авто Холдінг (Україна)» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал». А кінцевим бенефіціаром є мешканець Лондона Іван Ніколайчук.

 

Упродовж 2020-2021 років фірма «Ніко-Захід» отримала державних замовлень на 22 мільйони гривень. Серед найбільших закупівель – 15 автомобілів Mitsubishi L200 на 11,6 млн грн для ПАТ «Волиньобленерго».

 

Фото lviv.nashigroshi.org, mmr.net.ua, wikimapia.org

30.11.2021

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