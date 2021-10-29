Львівська поліція замовила другу автівку бізнес-класу за останні два місяці

Управління поліції охорони у Львівській області придбає автомобіль Toyota Camry за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Відповідний договір фінансового лізингу підписали з ТОВ «УЛФ-Фінанс», повідомили «Наші гроші. Львів».

Йдеться про машину найдорожчої комплектації Premium 2021 року випуску. Згідно з договором, вона коштує 1 мільйон 100 тисяч гривень. Однак загалом із лізинговим відшкодуванням автомобіль обійдеться на 92 тисячі гривень дорожче. Кредит повинні виплатити в листопаді 2022 року.

Toyota Camry Premium – автомобіль бізнес-класу. Ця комплектація, на відміну від дешевших, має панорамний дах із люком, акустичну система JBL з підсилювачем та 9 динаміками (з сабвуфером) та іонізатор повітря.

Машина має фари з денними ходовими вогнями, задні ліхтарі з габаритними вогнями, зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом. А також незалежне регулювання температури для другого ряду сидінь, систему моніторингу сліпих зон та систему попередження та гальмування.

З оздоблення салону в Toyota Camry Premium є центральна консоль з декором та накладки на пороги задніх дверей з декоративними металевими вставками.

За даними аналітичної системи YouControl, управління охорони поліції у Львівській області має у власності 121 автомобіль, з яких 15 найновіших – 2020 року випуску. При цьому машину Toyota Camry охоронці купують вже вдруге за останні два місяці. На початку вересня цього року вони замовили такий автомобіль комплектації Prestige за 930 тисяч гривень у ТОВ «Віді Автострада». Це друга комплектація за ціною після найдорожчої Toyota Camry Premium.

Лізингова компанія «УЛФ-Фінанс» зареєстрована 2017 року в Києві. За даними YouControl, вона входить до групи «ТАС», яку контролює колишній народний депутат України Сергій Тігіпко. Група «ТАС» − одна з найбільших фінансово-промислових груп України, зокрема до неї входить мережа аптек «Аптека TAS» та асфальтобетонний завод «Столичний».

Нагадаємо, поліція охорони – підрозділ Національної поліції, який займається охороною об’єктів, людей, GPS-моніторингом, пожежною безпекою для громадян, приватних та державних підприємств.

Фото toyota.com.ua, vgolos.ua