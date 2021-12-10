Львівщина отримала 30 автомобілів швидкої допомоги.

 

30 автомобілів екстреної медичної допомоги класу «В» на базі Peugeot Boxer передали територіальним підрозділам «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомила пресслужба медцентру.

 

 

«Цією партією карет швидкої допомоги ми закриваємо 100-відсоткову потребу територіальних підрозділів Львівської області в автомобілях класу "В"», – зазначив в.о. директора центру Андрій Васько.

 

Автомобілі закупили в межах фінансування від Національної служби здоров’я України, ціна однієї «швидкої» – 1,93 мільйона гривень.

 

 

Машини екстреної медичної допомоги розподілили наступним чином: для станції «Стрий» – три; станції «Самбір» – сім; станції «Буськ» – п’ять; станції «Червоноград» – три; станції «Новояворівськ» – дві; станції «Дрогобич» – п’ять; станції «Львів» – п’ять.

 

Нагадаємо, у червні Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 57 нових автомобілів швидкої допомоги.  Для Львівщини закупили 34 стандартні «швидкі» на базі автомобілів Citroen та Renault Master типу В і ще 23 реанімобілі.

 

У липні Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уклав угоди на закупівлю 50 автомобілів різних типів загальною вартістю 95 мільйонів 420 тисяч гривень.

 

Фото facebook.com/emergency.lviv

10.12.2021

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