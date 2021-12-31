Львівський музей Франка отримав службове авто.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка отримав службовий автомобіль Opel Combо Life, вартістю понад 700 тисяч гривень, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

700 тисяч гривень на купівлю автомобіля виділили з обласного бюджету, а приблизно 100 тисяч гривень додав музей. Ці гроші витратили, зокрема, на його оформлення та страхування.

«Наш музей – це Дім Франка, а Іван Франко – великий мандрівник. І наш музей – це також мандрівний музей, який не сидить у чотирьох стінах, а мандрує Україною та світом. За останні роки ми здійснили багато робочих поїздок, виїзних пересувних виставок. Деякі з них покидали межі України і були презентовані у столицях Європи. Власним транспортом ми наїздили багато і зрозуміли, що є велика потреба у службовому авто», – пояснив директор музею Богдан Тихолоз.

Авто використовуватимуть для пересувних виставок та участі працівників музею у науково-дослідних, експедиційних та просвітніх заходах.

Фото loda.gov.ua