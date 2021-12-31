Львівський музей Франка отримав службове авто.

 

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка отримав службовий автомобіль Opel Combо Life, вартістю понад 700 тисяч гривень, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

 

 

700 тисяч гривень на купівлю автомобіля виділили з обласного бюджету, а приблизно 100 тисяч гривень додав музей. Ці гроші витратили, зокрема, на його оформлення та страхування.

 

«Наш музей – це Дім Франка, а Іван Франко – великий мандрівник. І наш музей – це також мандрівний музей, який не сидить у чотирьох стінах, а мандрує Україною та світом. За останні роки ми здійснили багато робочих поїздок, виїзних пересувних виставок. Деякі з них покидали межі України і були презентовані у столицях Європи. Власним транспортом ми наїздили багато і зрозуміли, що є велика потреба у службовому авто», – пояснив директор музею Богдан Тихолоз.

 

 

Авто використовуватимуть для пересувних виставок та участі працівників музею у науково-дослідних, експедиційних та просвітніх заходах.

 

Фото loda.gov.ua

31.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Гретель тужить: Гензель загинув на фронті
Ганна Улюра
«Вітчизна» Нори Круґ залишає шрами, приховує біль, попереджає про отруту, втішає, насичує, очищує, міркує про необхідність зібрати розбиті історії до купи.
30.12.21 | | Штука
«Штраус-бал» у Львівській опері
Переступивши поріг театру, глядачі концертної програми «Штраус-бал» одразу ж зможуть поринути у магічну атмосферу: фоє Львівської національної опери стане майданчиком для танців та веселощів. Спеціальний сюрприз додасть загадковості дрес-коду відвідувачів.
29.12.21 | | Штука
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Відень 29 грудня. Посол до ради державної і до сойму Фірнкранц умер вчера на удар. Берно 29 грудня. На вечірнім засїданю сойму п. Тучек і товариші зажадали висланя адреси до трону. Софія 29 грудня. "Свобода" доносить, що Болгарія має утворити чорноморску фльоту під управою россійских офіцирів. В процесї о убійство Стамбулова заявив презідент трибуналу, що украдено з стола судьї револьвер, котрим убито Стамбулова.
29.12.21 | Дѣло | в 1893-у
Історія і політика – це не два на два
Олексій Гарань
Мої спогади для покоління людей, які не жили за Радянського Союзу. Щоб вони розуміли, як кардинально реальність може відрізнятися від насаджених тобі уявлень. 
29.12.21 | | Україна
Зустрічі з Василем Стефаником
Михайло Рудницький
«Василь Стефаник приїжджав до Львова, як у клініку...» Спогади Михайла Рудницького 75-річної давності, з грудня 1946-го
29.12.21 | | Минуле
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21 | | Наука
Кирило Карабиць і музика Якименка
©Аделіна Єфіменко
Чим приваблює Кирила Карабиця музика Федора Якименка, твори якого називали «зоряними», «астральними», «містично налаштованими», а композитора – «музичним астрологом», який у серафічних уявленнях музики небесних сфер і космічних вібрацій зблизився зі Скрябіним, будучи водночас езотериком, символістом, імпресіоністом, модерністом та фольклористом?
28.12.21 | | Штука
Ну, але якщо зі знижкою…
Андрій ЛЮБКА
Якщо в супермаркеті ви часом ставите собі питання, для кого ж клеять ці яскраві цінники зі знижками, то знайте – для таких, як я.
28.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.