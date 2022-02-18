В Івано-Франківську пропонують суттєво підвищити тарифи на паркування.

Тарифи на паркування в Івано-Франківську можуть зрости вже з квітня. Сьогодні, 18 лютого, в місті відбулося громадське обговорення проєкту відповідного рішення міського виконкому, повідомляє "Галка".

Вартість пропонують підвищувати відповідно до різних зон паркування. До прикладу, перша година паркування в І паркувальній зоні може зрости до 40 грн, за другу і наступні години – до 80 грн. У ІІ паркувальній зоні треба буде сплатити 20 грн за першу годину та 40 грн – за другу й усі наступні. У ІІІ паркувальній зоні 15 грн за першу годину і 30 грн – за другу та наступні. А в ІV паркувальній зоні – 10 грн за першу годину і 20 грн за другу й наступні.

Передбачається, що абонемент на один день коштуватиме від 44 грн до 176 гривень, залежно від паркувальної зони, а місячний абонемент – від 646,80 до 2587 гривень.

Штраф за несплату вартості паркування на платному паркувальному майданчику пропонують підвищити до розміру 20-кратної вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування, на якому перебуває авто на час порушення правил.

Водночас на більшості паркувальних майданчиків у Івано-Франківську, де нема паркоматів, оплатити послугу можна готівкою. Найбільша критика проєкту рішення виконкому Івано-Франківської міської ради стосувалася саме цього факту, який означає, що контроль за обігом коштів є не зовсім прозорим. Також присутні зауважили, що на популярних карпатських курортах тарифи на паркування у рази менші.

Втім, мерія обіцяє, що оператори паркувальних майданчиків зобов'язалися облаштувати відповідні площі паркоматами до 24 березня, інакше вони перейдуть в обслуговування новоствореного міського комунального підприємства.

Світлини report.if.ua.