У Росії хочуть дозволити реєструвати крадені автомобілі.

Йдеться про машини, які перебувають у міжнародному розшуку за поданням «недружніх» до Росії країн.

 

 

Міністерство внутрішніх справ Росії запропонувало зняти заборону на реєстрацію автомобілів, які перебувають у міжнародному розшуку з ініціативи держав, які Москва вважає «недружніми». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Проєкт поправок до закону про реєстрацію транспортних засобів розміщено на порталі проєктів нормативних правових актів РФ.

 

Йдеться про автомобілі, ввезені до Росії, які були придбані громадянами РФ і оголошені в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, випливає з записки пояснення до проєкту закону. Наразі чинне російське законодавство містить пряму заборону на реєстрацію машин, оголошених у міжнародний розшук. У пояснювальній записці до свого  законопроєкту МВС нарікає, що «недружні» країни – ініціатори розшуку не надають Росії пояснень, чому автомобіль розшукують.

 

МВС РФ стверджує, що з початку повномасштабної російсько-української війни влада «недружніх» країн ігнорує запити російської сторони про виявлення транспортних засобів, які розшукуються. «Таким чином, достовірне встановлення факту викрадення, а також його обставин неможливе», – заявили в поліції.

 

Так, за версією російського поліційного відомства, влада Німеччини «за політичними мотивами» ігнорує запити РФ «за всіма напрямками міжнародної поліційної співпраці, включно з розшуком транспортних засобів». За твердженням МВС РФ, станом на 19 січня 2026 року Німеччина не відповіла щодо 123 автомобілів, виявлених у Росії та оголошених у розшук. Відсутність інформації від «недружніх» країн про причини розшуку, за твердженням МВС РФ, «не дозволяє ухвалювати об'єктивні, у тому числі процесуальні рішення» щодо цих автомобілів, а їхні власники «змушені звертатися до судів за захистом своїх прав».

 

Тож, як йдеться у пояснювальній записці, законопроєкт підготовлений для «захисту законних інтересів» власників автомобілів, які розшукуються, і дозволить забезпечити «сумлінним набувачам» таких машин їхню експлуатацію.

 

Росія вважає «недружніми» країни, які запровадили антиросійські санкції після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. До цього списку входять пів сотні держав, у тому числі всі країни Євроунії, Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та сама Україна.

 

06.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26 | | Штука
Час симулякрів
Юрко ТИМЧУК
З кепських оригіналів робляться паскудні копії зі сподіванням, що колись якось так карта ляже і двійник перевершить першоджерело. Огляд подій тижня в Україні.
03.02.26 | | Україна
Сад – виноград
Левко Довган
Тут змінилося все, крім течії Дністра. Символом надії зростає молодий виноградник. І ще білий єдиноріг з герба. Кажуть, його інколи можна побачити між рядами молодих лоз
02.02.26 | | Дискурси
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Образ геноциду
Олеся Ісаюк
Геноцидникові йдеться про руйнацію всього, що перетворює «уявлену спільноту» в соціальний та культурний факт і створення умов, що перешкодили б її відтворенню в майбутньому
01.02.26 | | Україна
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26 | | Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26 | | Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.