У Росії хочуть дозволити реєструвати крадені автомобілі.

Йдеться про машини, які перебувають у міжнародному розшуку за поданням «недружніх» до Росії країн.

Міністерство внутрішніх справ Росії запропонувало зняти заборону на реєстрацію автомобілів, які перебувають у міжнародному розшуку з ініціативи держав, які Москва вважає «недружніми». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Проєкт поправок до закону про реєстрацію транспортних засобів розміщено на порталі проєктів нормативних правових актів РФ.

Йдеться про автомобілі, ввезені до Росії, які були придбані громадянами РФ і оголошені в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, випливає з записки пояснення до проєкту закону. Наразі чинне російське законодавство містить пряму заборону на реєстрацію машин, оголошених у міжнародний розшук. У пояснювальній записці до свого законопроєкту МВС нарікає, що «недружні» країни – ініціатори розшуку не надають Росії пояснень, чому автомобіль розшукують.

МВС РФ стверджує, що з початку повномасштабної російсько-української війни влада «недружніх» країн ігнорує запити російської сторони про виявлення транспортних засобів, які розшукуються. «Таким чином, достовірне встановлення факту викрадення, а також його обставин неможливе», – заявили в поліції.

Так, за версією російського поліційного відомства, влада Німеччини «за політичними мотивами» ігнорує запити РФ «за всіма напрямками міжнародної поліційної співпраці, включно з розшуком транспортних засобів». За твердженням МВС РФ, станом на 19 січня 2026 року Німеччина не відповіла щодо 123 автомобілів, виявлених у Росії та оголошених у розшук. Відсутність інформації від «недружніх» країн про причини розшуку, за твердженням МВС РФ, «не дозволяє ухвалювати об'єктивні, у тому числі процесуальні рішення» щодо цих автомобілів, а їхні власники «змушені звертатися до судів за захистом своїх прав».

Тож, як йдеться у пояснювальній записці, законопроєкт підготовлений для «захисту законних інтересів» власників автомобілів, які розшукуються, і дозволить забезпечити «сумлінним набувачам» таких машин їхню експлуатацію.

Росія вважає «недружніми» країни, які запровадили антиросійські санкції після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. До цього списку входять пів сотні держав, у тому числі всі країни Євроунії, Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та сама Україна.