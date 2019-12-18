Сенат США схвалив санкції проти «Північного потоку-2».

У Берліні назвали можливі санкції США «іноземним втручанням».

 

 

Американські сенатори у вівторок, 17 грудня, підтримали законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь в будівництві газогону «Північний потік-2», який проходить дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. За документ проголосували 88 сенаторів, проти – восьмеро. Про це повідомило радіо Voice of America. 

 

Положення про санкції, розроблене сенаторами Тедом Крузом (Ted Cruz) і Джинн Шахін (Jeanne Shaheen), закладено в новий оборонний бюджет США на 2020 рік. Сенатор-республіканець Джим Ріш (Jim Risch), котрий очолює Комітет з міжнародних відносин, заявив, що санкції допоможуть зупинити будівництво проєкту вартістю 10,6 млрд доларів. Ріш назвав законопроєкт «важливим інструментом протистояння шкідливому впливу Росії і захисту цілісності європейського енергетичного сектора».

 

Законопроєкт зобов'язує державного секретаря США опублікувати протягом 60 днів звіт з інформацією про судна, які беруть участь в російських газових проєктах «Північний потік-2» і «Турецький потік». Якщо та чи інша компанія потрапить до звіту Держдепартаменту, Вашінґтон внесе її до списку санкцій. Компанії зможуть уникнути санкцій, якщо вони згорнуть свою участь в проєкті. Президент також може звільнити ту чи іншу компанію від дії санкцій – з міркувань національної безпеки.

 

Законопроєкт після голосування передали до Білого дому, де, як очікують, його підпише президент Дональд Трамп.

 

МЗС Німеччини назвало можливі санкції США «іноземним втручанням». У Берліні висловили занепокоєння тим, що американські санкції загальмують реалізацію проєкту газогону.

 

 

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