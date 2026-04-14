Суд відхилив позов Трампа до Wall Street Journal на 10 млрд доларів.

Йшлося про публікацію газетою листівки, нібито написаної Дональдом Трампом Джеффрі Епштейну.

Окружний суд штату Флорида відхилив у понеділок, 13 квітня, позов про захист честі та гідності на суму 10 мільярдів доларів, поданий президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом проти видавців газети The Wall Street Journal. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Позов стосувався публікації, датованої липнем 2025 року, де йшлося про листівку, ймовірно подаровану Трампом нині покійному американському фінансисту Джеффрі Епштейну, засудженому за сексуальні злочини.

Фотографію цієї листівки опублікували також депутати Палати представників США від Демократичної партії. На листівці зображено схематичний силует оголеного жіночого тіла. Знизу підпис: «З днем народження – і нехай кожен день буде новим чудовим секретом».

У позові Трампа йдеться, що газета, яка належить Рупертові Мердоку (Rupert Murdoch), заплямувала репутацію президента США. Трамп та його адвокати заявили, що листівка є підробкою, попри те, що її оприлюднили законодавці, які розслідували справу Епштейна.

Як заявив суддя Даррін Ґейлз (Darrin Gayles), щоб продемонструвати факт наклепу, Дональду Трампу необхідно було показати, що видання та його журналісти діяли «зі злим наміром», тобто навмисно опублікували неправдиву інформацію або бездумно знехтували правдою. «Трампу не вдалося довести, що журналісти діяли зловмисно і свідомо ухилилися від перевірки його твердження про те, що лист підроблений. Позов навіть не наближається до цього стандарту. Якраз навпаки», – зазначив суддя в обґрунтуванні свого рішення.

Під час підготовки публікації журналісти зверталися по коментар до самого Трампа, чиновників міністерства юстиції США, а також до Федерального бюро розслідувань, підкреслив суддя. Він зазначив, що журналісти видання опублікували поруч з листівкою спростування Трампа. «Це дозволило читачам самим вирішити, який висновок зробити. Коротше кажучи, скарга і стаття підтверджують, що відповідачі намагалися провести розслідування», – констатував Ґейлс.

Суддя додав, що Трамп може внести поправки до свого позову і знову подати його до 27 квітня. Представник команди адвокатів Трампа заявив, що президент подасть «потужний позов» проти The Wall Street Journal та інших відповідачів.