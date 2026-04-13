Трамп розкритикував Папу Лева XIV за його заклики до миру на Близькому Сході.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у різких висловлюваннях розкритикував Папу Римського Лева XIV, який закликав під час молитовного чування до миру в усьому світі, зокрема на Близькому Сході. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост Трампа у соціальній мережі Truth Social. У ніч на понеділок, 13 квітня, господар Білого дому звинуватив главу Римо-католицької церкви в некомпетентності в питаннях зовнішньої політики і ядерної зброї.

«Папа Лев слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці. Мені не потрібен Папа, який вважає, що мати ядерну зброю для Ірану – нормально. Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка напала на Венесуелу – країну, яка постачала величезні обсяги наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, скидала ув'язнених зі своїх в'язниць, включно з убивцями до нашої країни. І мені не потрібний Папа, який критикує президента Сполучених Штатів, тому що я роблю саме те, для чого мене обрали», – заявив Дональд Трамп.

На думку Трампа, Лев XIV має бути йому «вдячний», оскільки він нібито був обраний понтифіком лише тому, що є американцем. «Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані», – написав він далі. Американський президент закликав Папу Римського «виявити здоровий глузд» і «зосередитися на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком».

Президент США також опублікував згенероване ШІ зображення, на якому його представлено в образі Ісуса Христа, який зцілює хворого. Навколо Трампа на зображенні стоять солдат, медсестра, жінка, що молиться, і чоловік у бейсболці, який мав би символізувати типового реднека.

Папа Лев заявив у вівторок, сьомого квітня, що погрози населенню Ірану є «неприйнятними». Це сталося через кілька годин після того, як президент Трамп у соціальних мережах заявив, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі». «Сьогодні, як ми всі знаємо, існувала ця загроза проти всього народу Ірану, і це справді неприйнятно», – сказав Папа, який і раніше виступав як відвертий критик війни в Ірані.

Під час молитовного чування за мир у всьому світі в суботу, 11 квітня, Лев XIV закликав лідерів країн зупинитися і сісти за стіл переговорів, «а не за стіл, де планується переозброєння та ухвалюються рішення про смертоносні дії». «Церква завжди закликатиме до миру, навіть якщо відмова від логіки війни може призвести до непорозуміння та зневаги, і завжди наставлятиме на слухняність Богу, скоріше ніж будь-якій людській владі», – підкреслив понтифік.