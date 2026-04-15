Трамп різко розкритикував Джорджу Мелоні за її позицію щодо Ірану.

Досі вона вважалася однією з найбільших прихильниць американського президента в Європі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко розкритикував прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні за відмову брати участь у війні, яку США та Ізраїль ведуть проти Ірану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Американський президент закинув Італійській лідерці, що вона підвела Вашінґтон.

«Вона (Мелоні – ред.) просто каже, що Італія не хоче бути втягнутою (у війну в Ірані – ред.). Навіть якщо Італія отримує свою нафту звідти, навіть якщо Америка дуже важлива для Італії. Вона не вважає, що Італія має бути втягнутою. Вважає, що Америка повинна робити цю роботу за неї. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся», – висловив своє обурення глава Білого дому в телефонному інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Раніше керівниця італійського уряду, яка вважалася однією з найпалкіших прихильниць Трампа в Європі, назвала «неприйнятними» висловлювання президента США про Папу Римського Лева XIV.

Під час молитовного чування за мир у всьому світі 11 квітня понтифік закликав лідерів воюючих країн зупинитися і сісти за стіл переговорів, «а не за стіл, де планується переозброєння і приймаються рішення про смертоносні дії».

Після цього, в ніч на 13 квітня, Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social: «Папа Лев слабкий у питаннях злочинності та жахливий у зовнішній політиці. Мені не потрібен Папа, який вважає, що мати ядерну зброю для Ірану – нормально. Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка напала на Венесуелу – країну, яка постачала величезні обсяги наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, скидала ув'язнених зі своїх в'язниць, включно з убивцями до нашої країни. І мені не потрібний Папа, який критикує президента Сполучених Штатів, тому що я роблю саме те, для чого мене обрали».

На думку Трампа, Лев XIV має бути йому «вдячний», оскільки він нібито був обраний понтифіком лише тому, що є американцем. «Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані», – написав він далі. Американський президент закликав Папу Римського «виявити здоровий глузд» і «зосередитися на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком».

Коментуючи цю ситуацію в розмові з Corriere della Sera, Дональд Трамп накинувся на Джорджу Мелоні: «Це вона неприйнятна, тому що їй байдуже, чи є в Ірану ядерна зброя, і (їй не важливо, що – ред.) він підірвав би Італію за дві хвилини, якби мав таку можливість».

При цьому Трамп визнав, що давно не розмовляв зі самою Мелоні, «бо вона не хоче допомагати нам з НАТО, не хоче допомагати нам позбутися ядерної зброї». «Вона зовсім не така, як я думав», – поскаржився Трамп. Хоча раніше він називав італійську прем’єрку «подругою» і «великим лідером, який завжди прагне допомогти».