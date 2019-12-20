2020-й у Тернополі оголосили Роком молоді.

 

2020 рік у Тернопільській міській територіальній громаді оголосили Роком молоді. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 20 грудня, на черговій сесії міської ради Тернополя.

 

 

Ініціатива проголосити 2020-й Роком молоді з’явилася після того, коли Тернопіль отримав звання «Молодіжна столиця України», на спільній зустрічі Молодіжної міської ради з громадськими організаціями й об’єднаннями молоді. Як зазначив мер Тернополя Сергій Надал, у 2020 році місто планує максимально активізовувати та залучати тернопільську молодь до участі в житті громади, «а ті заходи, які заплановані впродовж року, та те фінансування, що передбачене на їхню реалізацію, стануть для них додатковим добрим стимулом». «Вірю, що спільно з молодіжними організаціями, студентами та соціально активною молоддю ми зможемо показати гідний приклад для всієї України», – додав він.

 

Відповідно до рішення, зараз у місті розробляють стратегію реалізації заходів у рамках Року молоді.

 

Нагадаємо, цього року Тернопіль переміг у національному конкурсі «Молодіжна столиця України» 2020 року.

 

 

До слова, у Львові 2020-й проголосять Роком культури. Депутати міськради вже підтримали ухвалу «Про затвердження Програми «Львів 2020: Фокус на культуру». Програма має на меті визначити пріоритетні напрямки розвитку культури у 2020 році, визначає культуру як ідеологію міста в таких галузях: спадщина, урбаністика, туризм, освіта, архітектура, інформаційні технології.

 

Окрім того, вона затверджує основні напрями діяльності в рамках Року культури. Згідно з програмою, такими стануть: освітні та просвітницькі кампанії для різних вікових груп; започаткування та реалізація знакових проєктів для міста (форуми, галереї та культурні простори, бієнале, мистецькі резиденції та виставки, музичні, театральні проєкти та ін.); інформаційна присутність і підтримка заходів; міська грантова підтримка проєктів; проведення досліджень у зазначених галузях; аналітика та моніторинг у зазначених галузях; міжнародне партнерство в реалізації заходів та пріоритизація проєктів, які налагоджують партнерство.

 

20.12.2019

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