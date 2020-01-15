У Львові відкриють МолоДвіжЦентр.

25 січня у Львові відбудеться відкриття МолоДвіжЦентру. Він буде одним із найбільших таких центрів в Україні та функціонуватиме на вулиці Чайковського, 31.
Площа МолоДвіжЦентру – 360 кв. м. Тут є кухня, гардероб, великий зал для нарад, великий зал для івентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли й технічні приміщення. Із приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром планують облаштувати громадський простір.
«МолоДвіжЦентр є місцем для розвитку нових, креативних ідей. Місце створення шаленства та «двіжу», місце народження нових знайомств і потужних проєктів. І водночас, коли ми розвиваємося самі, ми маємо пам’ятати, що мусимо думати глобально, а діяти локально. МолоДвіж – це більше, ніж захід чи центр, це цілісна система, яка прагне розвитку та масштабування», – зазначив керівник центру Олег Малець.
МолоДвіжЦентр.Львів передбачає різні напрями діяльності, зокрема реалізацію ініціативи Unicef «Громади, дружні до дітей та молоді»; мережування молодіжного середовища міста; розвиток «соціальних ліфтів» у Львові.
«МолоДвіжЦентр – це міські молодіжні дослідження, які передусім підказують нам, куди і як рухатись. Тут основним пунктом стоїть #LvivMoloDvizhResearch, який повним ходом реалізується і зовсім скоро даватиме цікаві дані. Окрім того, це волонтерський штаб – #LvivMoloDvizhVolonteersCorps. Новий центр – це інформаційно-комунікаційний медіа-ресурс або просто #МолоДвіжМедіа. Також плануємо створення якісної, гнучкої у функціонуванні, ефективної в результатах мережі молодіжного середовища міста, тобто #LvivMoloDvizhNetwork», – трохи докладніше розказують про орієнтири та напрями діяльності ініціатори створення молодіжного центру.
На урочистому відкритті відбудеться презентація центру, звіт діяльності МолоДвіжу, панельна дискусія з наглядовою радою, презентація програми U-Report Ukraine тощо.
Для довідки:
Про ідею створення міського молодіжного центру у Львові заговорили 2018 року, коли Львів став Молодіжною столицею України. Того самого року у Львові відбувався перший Всеукраїнський форум «Молодвіж», який зібрав дві тисячі учасників, порушив важливі для молоді теми та народив цікаві дискусії. На другий такий форум, 2019 року, до Львова приїхало вже близько трьох тисяч учасників, відбулося шість панельних дискусій за участю представників молоді, органів державної влади й місцевого самоврядування, бізнесу; лекції; презентації успішних історій; пітчинг проєктів і стартапів, присвячених соціальному підприємництву, тощо.
11 березня 2019 року ЛМР не підтримала створення комунальної установи «Львівський міський молодіжний центр «МолоДвіж Центр. Львів». Проте вже 4 квітня на сесії ЛМР 43 депутати таки підтримали ухвалу й було створено комунальну установу «Львівський міський молодіжний центр».
«Ми врахували усі пропозиції, які було запропоновано минулого засідання. У березні Інститут міста спільно з U-Report провів дослідження-опитування серед молоді, і більшість опитуваних, 81%, висловилися, що готові активно брати участь в роботі центру і хочуть його створення. Ми також визначаємо декілька конкретних завдань роботи молодіжного центру – це пошук грантів для освітніх та культурних програм, це залучення проєктів і досвіду інших міст, також це одна з вимог щодо подачі заявки в участі на здобуття статусу Молодіжної столиці Європи 2022 року.
Один із важливих елементів – це праця з ЮНІСЕФ, потрібно створити інституцію, яка буде окремо функціонувати, мати свій незалежний статус і зможе активно залучати молодь. У нас є прописано активності, які ми плануємо», – розповів тоді Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.
15.01.2020