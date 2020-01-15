У Львові відкриють МолоДвіжЦентр.

25 січня у Львові відбудеться відкриття МолоДвіжЦентру. Він буде одним із найбільших таких центрів в Україні та функціонуватиме на вулиці Чайковського, 31.

Площа МолоДвіжЦентру – 360 кв. м. Тут є кухня, гардероб, великий зал для нарад, великий зал для івентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли й технічні приміщення. Із приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром планують облаштувати громадський простір.

«МолоДвіжЦентр є місцем для розвитку нових, креативних ідей. Місце створення шаленства та «двіжу», місце народження нових знайомств і потужних проєктів. І водночас, коли ми розвиваємося самі, ми маємо пам’ятати, що мусимо думати глобально, а діяти локально. МолоДвіж – це більше, ніж захід чи центр, це цілісна система, яка прагне розвитку та масштабування», – зазначив керівник центру Олег Малець.

МолоДвіжЦентр.Львів передбачає різні напрями діяльності, зокрема реалізацію ініціативи Unicef «Громади, дружні до дітей та молоді»; мережування молодіжного середовища міста; розвиток «соціальних ліфтів» у Львові.

«МолоДвіжЦентр – це міські молодіжні дослідження, які передусім підказують нам, куди і як рухатись. Тут основним пунктом стоїть #LvivMoloDvizhResearch, який повним ходом реалізується і зовсім скоро даватиме цікаві дані. Окрім того, це волонтерський штаб – #LvivMoloDvizhVolonteersCorps. Новий центр – це інформаційно-комунікаційний медіа-ресурс або просто #МолоДвіжМедіа. Також плануємо створення якісної, гнучкої у функціонуванні, ефективної в результатах мережі молодіжного середовища міста, тобто #LvivMoloDvizhNetwork», – трохи докладніше розказують про орієнтири та напрями діяльності ініціатори створення молодіжного центру.

На урочистому відкритті відбудеться презентація центру, звіт діяльності МолоДвіжу, панельна дискусія з наглядовою радою, презентація програми U-Report Ukraine тощо.