У Тернополі пам’ятник Пушкіну кілька днів пробув Йоулупуккі.

 

Пам'ятник Алєксандру Пушкіну в Тернополі наприкінці минулого тижня переодягнули у фінського різдвяного персонажа Йоулупуккі. У червоному вбранні та з довгою бородою монумент мав стояти до 26 січня, проте вже сьогодні йому повернули попередній вигляд. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

 

Фото: facebook.com/kovalli.in.ua

 

«Реагуючи на численні звернення тернополян, сьогодні, 23 грудня, з пам’ятника О. Пушкіну, що розміщений у сквері В. Чорновола, прибрали новорічний костюм фінського різдвяного персонажа Йоулупуккі, що був елементом декору до новорічно-різдвяних свят в рамках Файного зимового містечка-2020. Відповідне доручення надано керівництву КП "Туристично- інформаційний центр м. Тернополя"», – йдеться в повідомленні.

 

Пам’ятник Пушкіну в центрі Тернополя переодягли в Йоулупуккі вранці 20 грудня. За задумом ініціаторів, він мав залишатися в такому образі до 26 січня.

 

«У нас виникла ідея, щоб був якийсь зимовий герой, біля якого б фотографувалися тернопляни та гості міста. Вирішили переодягти Пушкіна. Думали про образ Діда Мороза, але він "під санкціями", зважаючи на його яскраве радянське минуле. Варіант з св. Миколаєм теж відкинули, бо був би конфлікт національностей. І тоді згадали про Йоулупуккі. Тому Пушкін у нас буде з довгою бородою і в червоному вбранні. Поруч розмістимо відповідну табличку з написом», – розповів УНІАН директор Туристично-інформаційного центру, один з організаторів «Файного зимового містечка» Тарас Ковальчук. Щоб підібрати костюм, з пам’ятника кілька разів знімали мірки.

 

Фото: facebook.com/kovalli.in.ua

 

За словами Тараса Ковальчука, костюм пошили з 15 м тканини, використали наповнювач, щоб був об'ємним, – повідомило UA:Тернопіль. Виготовляли костюм два тижні. Заплатили за нього 4 тисячі гривень – це кошти підприємців «Файного зимового містечка», на території якого розташований пам'ятник. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію «хайпом», туристичним підходом.

 

Проте з огляду на те, що пам’ятник таки роздягнули, атракцію сприйняли не всі.

 

Тернополяни неодноразово виступали за демонтаж пам’ятника Пушкіну, розташованого на вул. Чорновола в центрі міста. Зокрема, в березні цього року відповідну петицію розглянули на сесії міськради. У квітні міська рада опублікувала звіт так званих громадських обговорень. У них взяли участь майже 80 осіб. За результатами опитування, 57% громадян проголосували за збереження пам’ятника, за демонтаж – 33%, за перенесення – 10%. Відтак пам’ятник залишили на місці.

 

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