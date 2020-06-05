У Львові планують створити мережу молодіжних клубів.



Львів подасть заявку на Молодіжну столицю Європи 2024 року. Відповідне рішення підтримали сьогодні члени виконкому ЛМР. За рекомендаціями Європейського молодіжного форуму, в місті створять 4 нові сучасні молодіжні клуби.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

«Львів був містом, яке аплікувало на 2023 рік на Європейську молодіжну столицю. Нам вдалося дійти до півфіналу. Ми отримали дуже цікавий досвід та рекомендації Європейського молодіжного форуму. Зараз готуємо заявку на Європейську молодіжну столицю 2024 року. Згідно з отриманими рекомендаціями, будемо створювати цілу мережу молодіжних клубів, молодіжних інституцій. Уже з наступного тижня починаємо комунікацію з тими, хто займатиметься оцінкою проєктів», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, крім МолоДвіжЦентру, який уже діє, в місті створять ще 4 молодіжні клуби, кожен з яких матиме свою функцію:

• Маєрівка (Китайська, 6) — розвиток працевлаштування молоді;

• Пікассо (Зелена, 88) — розвиток молодіжного культурного дозвілля;

• Арлекіно (Городоцька, 285) — розвиток українськомовного ютубу;

• Lviv open lab (Червоної Калини, 58) — інноваційна освіта.

Нагадаємо, на початку цього року на вулиці Чайковського, 31, відкрили МолоДвіжЦентр. Львів – один із найбільших таких центрів в Україні. За перший місяць роботи його відвідало понад 3 тисячі людей, тут провели більш ніж 70 подій.