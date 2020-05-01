У Львові запрацює "кабінет тверезого водія".

У Львові відновить роботу спеціалізований кабінет для проведення медичних оглядів водіїв на виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Його співфінансуватимуть з обласного та міського бюджетів. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Голова ЛОДА Максим Козицький підписав розпорядження про виділення коштів на підтримку медичних закладів з обласного бюджету. Серед 36 млн грн, які спрямують на цю підтримку, 1 млн грн передбачено на відновлення роботи спеціалізованого кабінету для проведення медичних оглядів водіїв на виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Кабінет запрацює на базі Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень, що на вулиці Кульпарківській, 95.

«Певний час не було розуміння позиції Львівської міської ради щодо співфінансування цього кабінету. Голова ОДА скерував відповідного листа щодо співфінансування на 1 млн з міського бюджету, на що міський голова дав згоду. Відтак Максим Козицький розпорядився протягом кількох робочих днів вжити всіх управлінських рішень для відновлення роботи кабінету», – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За попередніми підрахунками, на утримання такого кабінету для проведення медичних оглядів водіїв до кінця цього року необхідно 3,5 млн грн. Де візьмуть ще півтора мільйона, у ЛОДА наразі не кажуть.

Нагадаємо, в січні 2017 року у Львівському обласному наркодиспансері на вул. Науковій, 49 закрили кабінет огляду на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Відтак у Львові було визначено лише два медичні заклади, де мали б проводити такий огляд – Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова та 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова. Тож у ситуації, коли патрульні зупиняли водія з ознаками сп’яніння, а він відмовлявся від огляду на місці, поліцейські мусили везти його до одного з цих двох медичних закладів. У лікарні ж очікували на прийом лікаря в загальній черзі.

Водночас оглядів на стан наркотичного сп’яніння у цих лікарнях узагалі не здійснювали, а реактивів для проведення відповідних лабораторних досліджень у закладах не було. Відтак скласти адміністративні матеріали на водія з ознаками наркотичного сп’яніння у Львові й області фактично не було можливо.

Про все це йшлося в петиції, опублікованій на сайті петицій Львівської облради 6 вересня 2019 р. Вона набрала необхідні 1000 голосів, була підтримана в обласній раді та скерована в ЛОДА «для вивчення і надання пропозицій щодо позитивного вирішення цього питання».