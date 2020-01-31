У Тернополі молодь проведе добу в колишньому СІЗО КДБ.


Цими вихідними у Тернополі зберуться юнаки й дівчата, щоб добровільно провести добу в одній із 28 камер колишнього слідчого ізолятора КДБ, де зараз розташований музей політв'язнів (вул. Коперника, 1). Традиційну молодіжну акцію «Доба» присвячено пам'яті Героїв Крут.

 

 

Початок акції – 1 лютого о 10:00, закінчення – 2 лютого о 10:00. Упродовж 24 годин учасники акції житимуть за тюремним розпорядком. У такий спосіб вони на власному досвіді зможуть відчути подих історії та дізнатися більше про життя й подвиг героїв – їхніх однолітків, які боролися за незалежність України.

 

У програмі «Доби»: Літургія, цікаві гутірки, час на мовчанку, перегляд фільму, співи, зустрічі з цікавими людьми та прогулянка в тюремному дворику. Учасники також муситимуть на 24 години відмовитися від користування телефонами.

 

 

Для участі в акції необхідно пройти попередню реєстрацію за посиланням.

 

Організатор заходу – Тернопільська міська організація Спілки української молоді в Україні. Таку акцію сумівці проведуть уже 15 рік поспіль.

 

31.01.2020

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