У Словаччині судять мультимільйонера у справі про вбивство журналіста.

Смерть Яна Куціяка минулого року спричинила відставку прем'єр-міністра.

Маріан Кочнер

У Словаччині розпочався судовий процес у резонансній справі про вбивство журналіста Яна Куціяка (Ján Kuciak). Перед судом постав бізнесмен-мультимільйонер Маріан Кочнер (Marian Kočner). Прокуратура країни звинувачує його в замовленні злочину. Про це повідомив телеканал ORF.

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» привітала початок процесу, назвавши його «позитивним кроком для свободи преси в Словаччині». Разом з тим, правозахисники закликали владу країни повністю з'ясувати підґрунтя вбивства.

Нагадаємо, що журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені в лютому 2018 року біля власного будинку недалеко від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він розслідував зв'язки людей з найближчого оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійською мафією. Незакінчена стаття журналіста була опублікована вже після його вбивства.

Загалом у справі про вбивство були затримані і пізніше заарештовані чотири особи. Серед них – колишній словацький військовослужбовець Мірослав Марчек (Miroslava Marček), котрий зізнався у вбивстві журналіста і його нареченої.

Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті викликали масові антиурядові демонстрації в Словаччині. Вони призвели до відставки прем'єра Фіцо, глави МВС, шефа поліції, а також міністра культури, який формально курував роботу журналістів в країні.

У числі іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями Європейської Унії на розвиток сільського господарства в Словаччині, в яких брали участь компанії Кочнера. За рік до вбивства журналіст повідомляв владі про стеження за ним і погрози, які надходили від Кочнера. Проте словацька влада не вжила жодних заходів.