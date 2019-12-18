На свята до Львова з Києва поїде додатковий Інтерсіті+

 

Напередодні та під час новорічних і різдвяних свят між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+. Про це повідомляє сайт Укрзалізниці.

 

 

 

Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 «Київ – Львів – Київ» вирушатиме зі Львова 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва – 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня.

 

З Києва Інтерсіті+ № 755 відправлятиметься о 00:15, а прибуватиме до Львова о 05:47. Потяг матиме зупинку на станції Коростень (01:47-01:48).

 

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушатиме о 23:00, прибуття до Києва – о 05:50. На шляху прямування також зупинятиметься на станції Коростень (03:56-03:57).

 

Із Києва до Львова їхатиме двосистемний електропоїзд виробництва «Hyundai Rotem», у зворотному напрямку – електропоїзд ПАТ «КВБЗ» ЕКр1.

 

 

Зазначимо, на 17 грудня Укрзалізниця вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Чимало з них – у напрямку Західної України, зокрема до Львова та Івано-Франківська. Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн і в залізничних касах.

 

Перелік додаткових поїздів можна переглянути за цим посиланням.

 

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