Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Коломиї.

 

Укрзалізниця додала місць від Києва до Львова в пікові дні та призначила курсування додаткових поїздів між Києвом та Львовом, а також Коломиєю, Львовом та Раховом.

 

 

У компанії зазначають, що є зростання попиту на поїзди від столиці до гір, тому призначили на 22, 28 та 30 червня додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів.

Він відправлятиметься з Києва о 08:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть можливість зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд №816/815 Львів — Рахів.

 

Поїзд №816/815 Львів — Рахів, своєю чергою, відправлятиметься зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд №816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 03:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

 

Зі Львова поїзд №192/191 Львів — Київ відправлятиметься 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

 

"Відсьогодні, з 21 червня, по п'ятницях також курсуватиме поїзд №815 Коломия — Львів. Він відправлятиметься о 06:30 та прибуватиме до Львова о 10:07. Поїзд №816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна, Івано-Франківськ та інші туристичні міста", — додають в Укрзалізниці.

 

Квитки на поїзди доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

 

Додамо, що нещодавно Укрзалізниця у зв'язку з підвищеним попитом впродовж літнього сезону на окремі дати призначила додаткові поїзди Київ – Одеса та Львів – Одеса.

 

Зокрема поїзд №168/167 Львів – Одеса призначено додатково на 30 червня. Він відправиться зі Львова о 07:23 та прибуде до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

 

21.06.2024

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