Укрзалізниця запускає нові нічні потяги із Закарпаття та Прикарпаття до Львова й Києва.

З 6 лютого запрацюють нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Зміни торкнуться кількох потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема йдеться про поїзд №234/233 Рахів – Київ:

відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

"Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів «Ковель – Рахів», що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ", – йдеться у повідомленні.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова – о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

"Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття", – зазначили в Укрзалізниці.

Окрім цього з 10 лютого за новим, продовженим до Коломиї маршрутом курсуватиме регіональний поїзд №865/866 Рава-Руська – Чернівці.

"Поїзд забезпечить для жителів і гостей Чернівців зручні пересадки в Коломиї в напрямку Луцька, Рівного та Ковеля, до курортів Яремчі, Ворохти, Татарова, Ясіні та Рахова, а для мешканців Закарпаття та Прикарпаття – до Польщі. Нагадаємо, цей рейс узгоджений з міжнародним поїздом №766/765 Рава-Руська – Варшава", – йдеться у повідомленні.

Прибуття до Коломиї о 00:03, відправлення з Коломиї о 05:40. Продаж квитків уже відкрито.

А поїзд №368/367 Ужгород – Ковель тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір. Прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним – о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком), також стане коротшою пересадка на станції Чоп для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.