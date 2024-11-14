"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Трускавця та Львова. Компанія також змінила маршрут поїзда №139/140 Київ – Кам‘янець-Подільський у зв’язку з ремонтом залізничної інфраструктури.

Додаткові поїзд №159/160 Київ — Трускавець відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10.

Окрім того, додатковий рейс поїзда №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до Києва о 21:33.

Поїзд №139/140 Київ – Кам‘янець-Подільський на період ремонтних робіт з 26 листопада по 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ – Хмельницький. Вже 25 листопада він прямуватиме до станції Гречани. Відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47.

В "Укрзалізниці" повідомляють, що цієї осені найпопулярнішим став поїзд №128 Запоріжжя - Львів, що перевіз у вересні більше 50 тис. пасажирів, а друге і третє місце посіли швидкісні поїзди перемишльського напрямку - №705/706 та №715/716 із 49 тис. та 46 тис. пасажирів відповідно.